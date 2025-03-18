Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" adlı çalışma yayımladı.

2024 yılında Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerinden derlenen çalışmada, hanelerdeki 15 yaş ve altındaki tüm çocukların sağlık ve yoksunluk durumları tespit edildi.

Çocukların yüzde 94,5'inin genel sağlık durumu “iyi”

Çocukların genel sağlık durumu incelendiğinde; yüzde 94,5'inin "İyi veya çok iyi", yüzde 4,6'sının "Orta", yüzde 0,9'unun ise "Kötü veya çok kötü" düzeyde olduğu beyan edildi.

Sağlık durumu çocukların yaş gruplarına göre incelendiğinde 0-5 yaş grubundakilerin yüzde 95,1'inin, 6-11 yaş grubundakilerin yüzde 94,7'sinin, 12-15 yaş grubundakilerin ise yüzde 93,5'inin "İyi veya çok iyi" durumda olduğu tahmin edildi.

En düşük yaş grubu olan 0-5 yaş grubu çocukların yüzde 0,7'sinin, 6-11 yaş grubu çocukların yüzde 0,9'unun, 12-15 yaş grubu çocukların ise yüzde 1,0'ının sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olarak tespit edildi.

Sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olan çocukların yüzde 53,7'sinin en az son 6 aydır yaşanan bir sağlık problemi nedeniyle günlük faaliyetlerinin çok sınırlandığı, yüzde 40,9'unun faaliyetlerinin sınırlandığı, yüzde 5,4'ünün ise faaliyetlerinin sınırlanmadığı belirtildi.

Maddi yetersizlik nedeniyle yeni giysilere sahip olamayan çocuklar

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların yeni giysilere sahip olduğu hanehalkı oranı yüzde 88,6 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları yeni giysilere sahip olmayan hanehalkı oranı yüzde 9,2, diğer nedenlerle sahip olmayan hanehalkı oranı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Et, tavuk ve balık yiyemeyen çocuklar

Hanehalkında yaşayan tüm 15 yaş ve altı çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketen hanehalkı oranı yüzde 86,7 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hanehalkı oranı yüzde 10,0, diğer nedenlerle tüketemeyen hanehalkı oranı ise yüzde 3,3 olarak tahmin edildi.

Çocukları için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanehalkı oranı yüzde 51,2 iken maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanehalkı oranı yüzde 22,2, diğer nedenlerle karşılayamayan hanehalkı oranı ise yüzde 26,6 olarak gerçekleşti.

Boş zaman aktivitelerine katılabilen çocukların oranı yüzde 35,9 olurken, maddi sebeplerle katılamayanların oranı yüzde 18,2 oldu. Diğer nedenlerle katılamayanlar ise yüzde 45,9 oranında oldu.

Çocukların yüzde 55’i paralı okul gezilerine katılabiliyor. Yüzde 26,3’ü diğer nedenlerle, yüzde 18,7’si de maddi nedenlerle paralı okul gezilerine katılamıyor.

Ders çalışılabilecek uygun yeri olmayan çocuklar

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların maddi yetersizlik nedeniyle evde ders çalışılabilecek veya ödev yapabilecek uygun yeri olmayan hanehalklarından yüzde 80,8'inin, evde oynayabilecek oyuncakları olmayan hanehalklarından yüzde 81,0'ının, yaşlarına uygun kitap olmayan hanehalklarından ise yüzde 81,1'inin, en yüksek eğitime sahip ebeveynin eğitimi lise altı düzeyde olduğu görüldü.