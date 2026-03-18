Küresel piyasalarda bugün haber ve veri akışına bağlı olarak sert hareketler yaşanıyor. Ons altın fiyatı akşama doğru 4.834 dolara kadar geriledi ve son 1 ayın dibini gördü. TSİ 18:40 sıralarında ons fiyatında 4.875 dolara yakın denge arayışı devam ederken, günlük düşüş %-2,5’in de üzerinde gerçekleşti.

KAPALIÇARŞI’DA SERT DÜŞÜŞ

Ons altındaki düşüşün etkisiyle spot piyasada gram altın fiyatı da TSİ 20.26 itibarıyla 6.948 TL seviyesine geriledi. Böylece gram altın, haftalar sonra yeniden 7 bin TL’nin altını görmüş oldu.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın akşam saatlerinde 7.140 TL’den satılırken, çeyrek altın fiyatı 11.850 TL seviyesine kadar düştü.

BİTCOİN DE GERİLEDİ

Öte yandan Bİtcoin de %-4’ten fazla düşüşle 71 bin dolar sınırına kadar çekildi. Altın ve Bitcoin, ABD'de yüksek gelen üretici fiyat endeksinden (ÜFE) olumsuz etkilendi.Şubatta aylık bazda yüzde 0,7 artan ÜFE’nin, yüzde 0,3 yükselmesi bekleniyordu. Bu veri FED’den faiz indirimi beklentilerini daha fazla düşürdü. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi yükselirken, değerli metaller ve kriptolar satıldı.

PETROL YENİDEN YÜKSELDİ

Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı da akşam saatlerinde yüzde 5 primle 109 dolara yükseldi. ABD ve İsrail, İran’ın Güney Pars doğalgaz sahası ve Asaluyeh'de bulunan petrol ve petrokimya tesislerini hedef aldı. Savaşın başından bu yana ilk defa İran'ın bir enerji üretim tesisinin vurulması, petrol piyasasında tansiyonu yükseltti.

Piyasalar bu akşam açıklanacak FED faiz kararını ve ardından gelecek açıklamaları dikkatle takip edecek.

