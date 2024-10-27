Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde 5 litrelik iki teneke zeytinyağı aldığını belirterek, birinin 700, diğerinin ise 750 lira olduğunu ifade etti. Ancak bu fiyatların, erken hasat taş baskı natürel zeytinyağı için makul olmadığını vurguladı.

Ağaoğlu, aldığı ürünlerden birinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşişli ürünler listesinde yer aldığını, diğerini ise İstanbul İl Laboratuvarı’na analize göndereceğini açıkladı. Ayrıca, gramaj düşürme yöntemleriyle gizli zam uygulandığını söyleyen Ağaoğlu, bu tür yanıltıcı ambalajlama uygulamalarının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği gereğince 550 bin liraya kadar ceza ile karşılaşabileceğini sözlerine ekledi.



Yalancı indirime de dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti: “Hakikaten bunu insanlara yeterince anlatamadım. İndirim yapıyorum diyebilmesi için firmanın o ürünün son 30 günde satıldığı en düşük fiyatı baz alması lazım. Yani 100 liraya satmış, 120 ya da 150 liraya satmış. 150 lira üzerinden indirim uygulayamaz. 100 lira üzerinden indirim yapabilir. Bunu fark eden tüketiciler Ticaret Bakanlığına başvurmalı. Otuz gün geriye dönüp satıyorsunuz. 100 liradan satmış en düşük. Yüz liradan daha ucuza satıyorsa indirim diyebilir. Mesela 90 liraya satıyorsa ona indirim yaptın denebilir. Yalancı indirim olduğu takdirde bununla ilgili idari para cezasına muhatap olacaktır. Fiyatı yükseltip sonra indirim yaptık demek tüketiciyi yanıltıcı uygulamalardır ve cezayı gerektirir.”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının her ürünü takip etmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Ağaoğlu, denetimde tüketicilere büyük görev düştüğünü söyledi.

Şikayetle ilgili büyük kolaylıklar sağlandığını dile getiren Ağaoğlu, “2025'te değerlenme oranı da artacaktır ancak bu yıl için 104 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri yetkili. Cep telefonları, çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolaplarında yaşanan sıkıntılarda bile fiyatları açısından mahkemeye gitmeden bu yolla çözüm yolu aranabilir” dedi.