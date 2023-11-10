Güzelliğinizi göz kapağı ameliyatı ile taçlandırın

Yaşlanmayı kimse istemez. Yaşlılıkla beraber gelen yüz ve göz çizgileri ise belki de yaşlanmanın en kötü izlerinden biridir. Gelişmiş bir tıp dünyasında yaşamamız, bu konuda bazı seçenekleri bizlere sunuyor. Yapılan araştırmalar, ulaşılan buluşlar sayesinde yaşlılık belirtilerini yok etmek en azından güzel bir görünüme sahip olmak eskisi gibi zor değil. Farklı yerlerde gözaltı ve yanaklarda oluşan “kazayağı” denen çizgilerin oluşumunu engellemek için önerilen bazı kremler veya terapiler vardır ve yaşlılık belirtileri ile karşılaşan herkesin mutlaka okuduğu yazılardır bunlar. Fakat bunların kesin bir çözüm olduğunu söylemek çok zordur. Çünkü derinin incelmesi veya yaşlılığın yüz gösterdiği yaşlardan sonra toparlanamaması sorunlarının önüne geçmek kremler veya terapilerle mümkün değildir. Her alanda olduğu gibi tıp dünyasında da teknoloji bir hayli ilerledi. Artık göz kapağı ameliyatı yapılarak yaşlılık belirtisi olarak kabul edilen çizgiler yok edilebiliyor. Tabi ameliyat olmadan önce mutlaka araştırma yapmanız, faydaları ve zararları hakkında bilgi edinmeniz gerekmektedir.

Yaşlılık belirtilerine meydan okuyun!

Güzel görünmek herkesin istediği bir şeydir ve bunun için uygulanan yöntemler ve yapılan işlemler, herkesin dikkatini çeker. Peki, yaşlılık ill olarak nerede belirlemeye başlar? Tabiki de ilk göz kapaklarındakendini gösterir. Üst göz kapağı, 30’lu yaşlardan sonra alın ve kaşlarda derinin aşağıya doğru sarkması ile kendini gösterir. İlerleyen yaşlarda ise bu durum daha bir belirgin hale gelmeye başlar. 50’li yaşlara gelindiğinde ise üst göz kapağındaki kasların zayıflaması ile çizgiler oluşmaya başlar. Tıp dünyasında bunun önüne geçmek için uygulanan yöntemler sayesinde yaşlılık çizgileri yok edilebiliyor. Aynı şekilde 40’lı yaşlardan sonra yanaklarda daha doğrusu göz hizasının hemen yanında belirmeye başlayan kazayağı çizgileri de yine yaşlılık belirtisi olarak kabul edilmektedir. Bunun da önüne geçmek için yine kullanılan yöntem göz kapağı ameliyatı yöntemidir. Bu yöntem sayesinde oluşan çizgiler yok edilir ve yüzde daha bir güzelleşme meydana gelir.

Göz kapağı ameliyatı zararlı mıdır?

Göz kapağı ameliyatının aslında zararlı bir ameliyat olmadığını kesin bir dille söylemek gerekiyor. Ancak burada önemli olan operasyonu yapan cerrahtır. Dikkat edilmemesi sonucunda kısa sürede eski haline geri dönülmesi işten bile değildir. Ayrıca yapılan yanlış müdahaleler sonucunda kanama ve buna bağlı olarak ödem oluşumu ve ödemin geç dönemlerde gitmesi durumu da söz konusu olabilmektedir. Yani işin püf noktasının cerrahtan geçtiğini bilmek gerekiyor. Estetik göz kapağı ameliyatı olmaya karar verdiğiniz andan itibaren ciddi bir araştırma içerisine girmeniz ve operasyonu yürütecek doktor hakkında en net bilgileri edinmenizde oldukça faydası vardır. Hastanenin internet sitesinden referansları incelemek, daha önce ameliyat olmuş kişilerin yorumlarını incelemek ve buna göre karar vermek sizin için en doğrusu olacaktır.