Goji Berry'nin anavatanı Tibettir. Aynı zamanda kurt üzümü ya da mutluluk meyvesi olarak da bilinen goji berry, içerdiği polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde erken yaşlanmaya karşı vücudu koruyan bir meyvedir.
Goji Berry, bilinen adıyla Kurt Üzümü kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu doğal ve alternatif tıp ürünlerindendir.
Goji Berry Faydaları
- Vücudu erken yaşlanmaya karşı korur.
- Bu meyve kanser önleyici bir madde olan germanium içerir ve kanser önleyici olarak kullanılır.
- Türkiye’ye son yıllarda getirilmiş meyve, kanı temizleyip kolesterolün düşmesine yardımcı olmaktadır.
- Yurt dışında böbrek ve karaciğer tedavisine yardımcı ürün olarak kullanılıyor.
- Vücudun yağ oranını azaltıp, uyku düzenini dengelemektedir.
- Hafızayı güçlendirip, iyileşme hızını arttırır.
- Cinsel istek ve gücü düzenler, daha genç ve diri bir görünüm sağlar.
- Yüksek tansiyonu belli bir ölçüde engeller.
- Alzheimerden korunmak için de kullanılır.