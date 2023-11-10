Goji Berry'nin anavatanı Tibettir. Aynı zamanda kurt üzümü ya da mutluluk meyvesi olarak da bilinen goji berry, içerdiği polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde erken yaşlanmaya karşı vücudu koruyan bir meyvedir.

Goji Berry, bilinen adıyla Kurt Üzümü kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu doğal ve alternatif tıp ürünlerindendir.

Goji Berry Faydaları