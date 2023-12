şahıs nişancı oyunları, birinci şahıs meslektaşları kadar çok değil, ancak karakterin bakış açısından kopuk olmasına rağmen daha az içgüdüsel kalmıyorlar. Bir şey olursa, üçüncü şahıs bakış açısı, kontrolünüz altındaki karakterlere daha fazla aşinalık sağlar – size ilişki kuracağınız somut bir karakter vererek.

Üçüncü şahıs nişancı oyununda, karakterinizi omzunun üzerinden görürsünüz, hareketlerini kendi dışından bir bakış açısından yönlendirirsiniz. Perspektif, oyuncuların karakterin çevresini tam olarak görmelerine olanak tanır ve özellikle gizliliğin temel bir unsur olduğu oyunlar ve tırmanma veya platform içeren herhangi bir oyunda işe yarar. Bir karakterin duvarı arkadan ölçeklendirmesini izlemek, böyle bir şeyi birinci şahısta görmekten çok daha az kafa karıştırıcıdır, tek görebildiğiniz doğrudan önünüzdeki duvardır.

Bunu göz önünde bulundurarak, tüm zamanların üçüncü şahıs nişancı türündeki en iyi oyunlardan bazılarına bir göz atalım.

32. Gears of War 3 (2011)

Büyük beğeni toplayan stüdyo Epic Games tarafından geliştirilen ve yalnızca Xbox 360’ta bulunan “Gears of War 3”, oyuncuları “Gears of War” için güncel hikaye akışını tamamlayacak olan üzücü bir umut, hayatta kalma ve kardeşlik hikayesine sürüklüyor. Son insan kenti yok edildiğinde ve hayatta kalanlar mahsur kaldığında, Marcus ve yoldaşları insan ırkını yok olmanın çenesinden kurtarmak için savaşırken zaman tükeniyor.

31. Assassin’s Creed (2007)

Assassin’s Creed serisindeki ilk oyun, MS 1191’de Üçüncü Haçlı Seferi Kutsal Toprakları parçaladığında geçiyor. Gizlilikle örtülü ve acımasızlıklarından korkan Suikastçılar, çatışmanın her iki tarafını da bastırarak düşmanlıkları durdurmayı amaçlıyor. Ana karakter Altair rolünü üstlenen oyuncular, yakın çevrelerini kaosa sürükleme ve tarihin bu önemli anında olayları şekillendirme gücüne sahiptir.

30. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2018)

Spider-Man evrenindeki en son macera, Marvel’s Spider-Man üzerine inşa edilmiş ve yepyeni bir hikaye ile genişletilmiştir. Oyuncular, kendi Örümcek Adamı olmak için yeni güçlerde ustalaştıkça Miles Morales’in yükselişini yaşarlar. PS5’in SSD’si ile oyuncular, Marvel’ın New York City’sinde neredeyse anında hızlı seyahat edebilir veya DualSense kablosuz denetleyicinin dokunsal geri bildirimleriyle Miles’ın web salınımlarının, yumruklarının, web çekimlerinin ve zehir patlamalarının her birinin gerginliğini hissedebilirler. Oyundaki son derece ayrıntılı karakter modelleri ve gelişmiş görseller, Miles Morales’in kendi Örümcek Adamı olmayı öğrenirken büyük, yeni zorluklarla karşılaştığı hikayesini yoğunlaştırıyor.

29. Red Dead Redemption (2010)

28. Grand Theft Auto: Vice City (2002)

Büyük saçların, fazlalıkların ve pastel kıyafetlerin olduğu on yıldan, bir adamın suçlu yığınının tepesine yükselişinin hikayesi geliyor. Vice City, sahilden bataklıklara ve parıltılı gettoya kadar uzanan devasa bir kentsel yayılma alanıdır ve şimdiye kadar yaratılmış en çeşitli ve eksiksiz dijital şehirdir. Doğrusal olmayan oynanışı karakter odaklı bir anlatımla birleştirerek, keyifsiz fırsatlarla dolu bir şehre varırsınız ve seçtiğiniz gibi devralma şansı verilir. Yüksek performanslı arabalar ve motosikletler, motorlu tekneler, golf arabaları ve helikopterler dahil olmak üzere çeşitli araçların kontrolünü elinize alın. Ruh halinize uyacak boğucu bir melodi veya pompalama ritmi bulmak için rock’tan elektroya değişen tarzlarda radyo istasyonlarına göz atın. Ne tür bir adam olursanız olun, Vice City her zaman sürprizlerle doludur.

27. God of War II (2007)

God of War, ölümlü bir savaşçı olan Kratos’u bir Tanrıyı tahttan indirmek için destansı bir göreve çıktığını gördü. Ancak yolculuğu burada bitmedi. God of War II’de Kratos, yeni Savaş Tanrısı olarak Olympus tahtının tepesinde oturuyor – Ares’ten çok daha acımasız. Devam eden işkencesini sona erdirmek için Kratos, dünyanın en uzak noktalarına seyahat etmeli ve anlatılmamış korkuları yenmeli ve hiçbir ölümlü ya da tanrının kaderini değiştirmediği şeyleri değiştirmelidir. God of War II, tüm savaşları sona erdirmek için yıkıcı bir mitolojik savaş için destansı bir sahne oluşturuyor. God of War II’de oyuncular Kratos rolünü yeniden üstlenir. Ölümcül bıçaklar ve kabaran öfkeyle donanmış oyunculara nefes kesen yeni sihir ve yeni acımasız savaş hareketleri yardımcı oluyor. Yolculuk onları, hikayeye girift bir şekilde örülmüş zorlu bulmacalar ve mini oyunlardan oluşan bir labirentle karşı karşıya kaldıkları canlı ve çarpıcı ortamlardan geçiriyor. Kratos yeni efsanevi karakterlerle karşılaştıkça ve macerasında destansı patron savaşlarında yarışırken, Yunan mitolojisinin vahşi dünyası kanlı ayrıntılarla canlanıyor.

26. Hitman: Codename 47 (2000)

Bu eski moda, modern zaman suikastçısının kontrolünü elinize alın ve geçmişinizi iftira edecek kadar uzun süre hayatta kalın. Hayatta kalmayı düşünün ve hitlerinizi planlamayı öğrenin. Düşmanınızın üç kıtadaki sığınağını kullanın ve başladığınız yere geri dönmek için ilerleyin. Dünyaya girin ve deliler arasında kendinizle yüzleşin.

25. Assassin’s Creed II (2009)

Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed markasının arkasındaki orijinal yaratıcı ekip tarafından iki yıldan fazla süren yoğun geliştirmenin ürünüdür. Oyun, geniş bir açık dünya ortamında, oyuncuları, İtalya’nın rakip yönetici aileleri tarafından ihanete uğrayan, Rönesans İtalya’sında ayrıcalıklı bir genç soylu olan Ezio’yu enkarne etmeye davet ediyor. Ezio’nun sonraki intikam arayışı, oyuncuları daha fazla görev çeşitliliği, şaşırtıcı ve ilgi çekici yeni oyun öğeleri, çeşitli silahlar ve orijinal Assassin’s Creed hayranlarına hitap eden derin bir karakter ilerlemesi sunan destansı bir hikayeye sürüklüyor ve aynı zamanda markaya yeni olan oyuncuları ikna ediyor. .

24. Batman: Arkham City (2011)

DC Comics’in Dark Knight’ı, Warner Bros. ve Rocksteady Games’in devam filminde Joker ile tekrar çatışıyor.

23. The Saboteur (2010)

Gerçek bir hikayeden esinlenen The Saboteur, 1940’larda Nazi işgali altındaki Fransa’da düşman hatlarının arkasında mahsur kalan, sokaklarda sert İrlandalı yarış arabası sürücüsü Sean Devlin’i canlandırıyor. Kişisel intikamla motive olan Sean, Nazi operasyonlarının kalbine gizlice girerek ve her hareketini sabote ederek açık dünya Paris’te savaşır, tırmanır ve yarışır. Fransız Direnişi’nin, İngiliz istihbaratının, silah cephaneliğinin, sokak zekasının ve kas gücünün yardımıyla oyuncular, Sean’ın hayatını mahvetmeyi amaçlayanlardan intikam alıyor. Trenleri raydan çıkarmak ve zeplinleri havaya uçurmaktan Paris’in ünlü simge yapılarını ölçeklendirmeye ve daha fazlasına kadar, bu aksiyon kahramanı işi yapmak için çok çeşitli silahlar, patlayıcılar ve araçlar kullanıyor. Sean düşmanları alt ederken, Paris halkı zalim Üçüncü Reich’a direnme yetkisine sahip olur ve gözleri etraflarındaki renkli dünyaya açılır. ‘Savaşma İsteği’ olarak adlandırılan bu yenilikçi mekanik, Paris’in görülme ve hissedilme şeklini değiştiriyor – karanlık ve baskı altındaki polis devletinden vatandaşların savaştığı parlak ve ilham verici bir dünyaya. Oyuncu işgal gücüne karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirirken, renk hem mecazi hem de gerçek anlamda stilize siyah beyaz dünyaya geri döner. ‘Savaşma İsteği’, oyuncuları yalnızca Paris’ten değil, Fransa’nın çeşitli bölgelerine götüren bir yeraltı direnişini doğurur.

22. Just Cause 2 (2010)

Avalanche Studios tarafından geliştirilen Just Cause 2, Rico Rodriguez’in Güney Doğu Asya’daki Panau’nun çeşitli tropikal oyun alanında geçen destansı bir açık dünya macerasında geri döndüğünü keşfediyor; burada amaç, yalnızca Rico’nun bildiği bir şekilde kaos ve yıkıma neden olmaktır! Görevi, adayı istikrarsızlaştırmak ve onu kötü diktatör Bebek Panay’ın zulmünden kurtarmaktır. Oyuncular, son derece ayrıntılı ve güzel adayı karadan, denizden veya havadan keşfederken, çılgın bir dizi yeni cesur hareketler sergilerken ve yepyeni çengelli kancanın ve Rico’nun ticari marka paraşütünün kullanımında ustalaşarak, görevleri ve hedefleri istedikleri şekilde yerine getirirler.

21. Alan Wake (2012)

Alan Wake, oyun dünyasına benzersiz bir yeni bakış açısı sunan psikolojik bir aksiyon gerilim filmi. Oyun, tamamen Amerika’nın pastoral bir kasabasında ve Washington eyaletindeki çevresinde geçiyor. Oyunun kahramanı Alan Wake, en karanlık kabusları hakkında bir roman yazan çok satan bir korku yazarıdır. Oyunda bu kabuslar gerçek oluyor. Remedy’nin önceki oyunlarında olduğu gibi, hikaye ve atmosfer temel unsurlardır. Oyun, oyuncuların keşfetmesi için devasa, açık bir dünyaya sahiptir. Oyun tasarımı, aksiyonun arkasındaki itici güç olarak oyuncuya göre görev temellidir ve önceki oyunlarında olduğu gibi, Remedy yine tamamen mümkün olan en iyi tek oyuncu deneyimini sunmaya odaklanır. Işık kullanımı önemli bir oyun unsurudur. Remedy, oyunun oynanışını desteklemek ve yüksek çözünürlüklü görselleri bir sonraki seviyeye taşımak için tescilli yeni bir teknoloji geliştirdi.

20. Tom Clancy’s Splinter Cell (2002)

Teröristlerin mevzilerine sızın, gerekli olan her şekilde kritik istihbarat elde edin, aşırı önyargılı infaz yapın ve iz bırakmadan çıkın! NSA’nın gizli kolu olan Üçüncü Echelon’un yüksek eğitimli gizli ajanı Sam Fisher’sın. Siber terörizm ve uluslararası gerilimler İkinci Dünya Savaşı’na doğru patlamak üzere olduğu için dünya dengesi sizin ellerinizde.

19. Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003)

Bir dizi tüyler ürpertici cinayet, Lara’yı geçmişten gelen uğursuz bir Simyacı ve gizemle örtülü güçlü kişilerin gizli bir ittifakıyla çatışmaya sokar. Bu gizemlerin merkezinde, Simyacının yeniden sahip olmak için çaresiz kaldığı 14. yüzyıldan kalma beş sanat eseri olan Obscura Resimleri var. Akıl hocası Werner Von Croy’u öldürmekle suçlanan Lara, kaçak bir kaçak olur. Polis tarafından takip edilerek, Simyacıyı karanlık bir kan, ihanet ve intikam dünyasına doğru takip eder ve bu kutsal olmayan ittifakı yenmek ve onların dünyadaki inanılmaz güçlerini açığa çıkarmasını engellemek ona kalır.

18. The Last of Us (2013)

Bir salgının kökten değişmiş bilinen bir medeniyetten yirmi yıl sonra, enfekte insanlar kaçar ve hayatta kalanlar yiyecek ve silahlar için birbirlerini öldürürler – kelimenin tam anlamıyla ellerine geçen her neyse. Tuzlu bir hayatta kalan Joel, on dört yaşındaki Ellie’yi zorlu bir askeri karantinadan kaçırmak için tutulur, ancak basit bir iş olarak başlayan şey, hızla ülke çapında acımasız bir yolculuğa dönüşür.

17. L.A. Noire (2011)

L.A. Noire, “The Getaway” den Brendan McNamara tarafından kurulan Avustralya merkezli yeni bir stüdyo olan Team Bondi tarafından geliştirilen yeni nesil bir suç gerilim filmi. L.A Noire, 1940’ların sonlarının klasik noir döneminde geçen etkileşimli bir dedektif hikayesidir. Aksiyon, tespit ve karmaşık hikaye anlatımını harmanlıyor ve oyuncuları bir dizi korkunç cinayeti çözmek için açık uçlu bir mücadeleye çekiyor. Otobanlardan önce mükemmel bir şekilde yeniden oluşturulmuş bir Los Angeles’ta, savaş sonrası yolsuzluk, uyuşturucu ve caz fonunda yer alan L.A. Noire, sinema ve oyunu gerçek anlamda harmanlıyor.

16. Sniper Elite (2005)

Sniper Elite’de oyuncular, bir Alman askeri kılığına giren ve çok gizli Alman Atomik araştırmaları hakkında istihbarat toplamak için Amerikan OSS tarafından 1945 Berlin’e bırakılan Amerikan keskin nişancı rolünü üstleniyor. Görevi başarısız olursa, dünyanın Atom teknolojisinin kontrolü Stalin’in ve Sovyet Ordusunun eline geçecek ve dünyanın siyasi iklimini kaosa sürükleyecektir. Gizli görevde oyuncular, makineli tüfekleri, zırhlı araçları, koruma direklerini ve nöbetçileri gizli ve nokta atışı doğruluğu ile ortadan kaldırarak kilit konumlara erişmek için keskin nişancı eğitimlerini kullanırlar. Gerçek bir keskin nişancı gibi, oyuncular zekalarını ve içgüdülerini takip etmeli ve hem birinci hem de üçüncü şahıs bakış açılarını kullanarak savaşın parçaladığı Berlin’de 28 açık uçlu seviyeyi müzakere etmelidir. Düşman askerlerini hedef alırken, oyuncuların şimdiye kadar tasarlanmış en otantik keskin nişancılık mekaniklerinden birinde hedeflerini başarılı bir şekilde vurmak için yerçekimini, rüzgar hızını, kalp atış hızını, nefes almayı ve duruşu dikkate almaları gerekir. Oyuncular, kooperatif veya rekabetçi çevrimdışı oyun modlarında bir arkadaşlarıyla kavgaya başlayabilir veya kafa kafaya gidebilir veya hatta sekiz oyuncuya kadar çevrimiçi olarak dünya çapında bir kedi-fare oyununa girebilir.

15. Batman: Arkham Asylum (2009)

Batman: Arkham Asylum’da oyuncu, Joker’i Arkham Asylum’a teslim ederken Batman rolünü üstlenir. Orada, hapsedilmiş süper kötüler bir tuzak kurdu ve sürükleyici bir dövüş oyun deneyimi yaşanıyor. Emmy ödüllü Batman yazarı Paul Dini tarafından kaleme alınan orijinal bir senaryoya sahip oyun, DC Comics’in dedektifinin evrenine çarpıcı grafiklerle hayat veriyor. Batman: Arkham Asylum, oyunculara grafiksel olarak farklı ve hikaye odaklı bir oyunda Gotham’ın en kötü kötüleriyle Batman’in fiziksel ve psikolojik gücüyle savaşma şansı sunuyor.

14. Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

Beş yıl önce Carl Johnson, Los Santos, San Andreas’ta hayatın baskısından kaçtı … çete sorunları, uyuşturucular ve yolsuzlukla kendini parçalayan bir şehir. Film yıldızlarının ve milyonerlerin satıcılardan ve çetecilerden kaçınmak için ellerinden geleni yaptıkları yer. Şimdi 90’ların başı. Carl eve gitmeli. Annesi öldürüldü, ailesi parçalandı ve çocukluk arkadaşları felakete doğru ilerliyor. Mahalleye döndüğünde, birkaç yolsuz polis onu cinayetle suçlar. CJ, ailesini kurtarmak ve sokakların kontrolünü ele geçirmek için onu tüm San Andreas eyaletine götüren bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

13. Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow (2004)

Gizli aksiyon oyunu Splinter Cell’in devamı niteliğindeki Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow, sizi bir kez daha milis lideri Suhadi Sadono’nun elçiliğinde tutulan çok gizli belgeleri yok etmek için gönderilen Sam Fisher rolüne atıyor. Binalara sızmak ve rehineleri kurtarmak için yepyeni hareketleri ve prototip teçhizatı kullanın. Bu sefer, casusluk oyunlarınızı paralı asker veya casus olarak oynamayı seçtiğiniz çevrimiçi çok oyunculu modda diğer üç oyuncuya karşı koruyabilirsiniz. Hareketlere ve teçhizata sahipsin, şimdi onları kullan.

12. God of War (2018)

Çok arkasındaki Olimpos tanrılarına karşı intikamını alan Kratos, şimdi İskandinav Tanrıları ve canavarların topraklarında bir adam olarak yaşıyor. Bu acımasız, acımasız dünyada hayatta kalmak için savaşması ve oğluna da aynısını yapmayı öğretmesi gerekiyor. Saygısını kazanmaya kararlı bir oğlun akıl hocası ve koruyucusu olarak Kratos, kendisini uzun süredir tanımlayan öfkeye hakim olmak için beklenmedik bir fırsatla karşı karşıyadır. Oğluna aktardığı karanlık soyu sorgulayarak geçmişindeki eksiklikleri telafi etmeyi umuyor. İskandinav bilgisinin evcilleştirilmemiş ormanları, dağları ve krallıkları içinde yer alan God of War, kendi yaratık, canavar ve tanrı panteonuyla belirgin şekilde yeni bir ortama sahiptir.

11. Resident Evil 4 (2005)

Resident Evil 4, Resident Evil serisinde yeni bir bölüme işaret ediyor. Resident Evil 2’den çaylak polis olarak ilk görevinden altı yıl sonra Leon S. Kennedy’ye yeniden katılacaksınız. Şimdi bir ABD ajanı olan Leon, başkanın kızının ortadan kaybolmasını araştırmak için çok gizli bir görevde. Leon olarak, Avrupa’da yeni düşmanların beklediği gizemli bir yere gitmelisiniz. Gelişmiş nişan al ve ateş et özellikleri ve yeni bir eylem düğmesi kullanarak onları alt edin.

10. Gears of War 2 (2009)

Gears of War 2, her yönden ilk oyunun oynanışına dayanıyor. Birincisi, eylemin kapsamı daha büyük: yeni karakterler, daha fazla silah, daha kötü düşmanlar, daha büyük araçlar ve daha büyük mekanlar daha fazla aksiyon, daha fazla duygu ve daha fazla heyecan sunuyor. Daha sonra, oyunun her önemli yönü, daha yüksek, daha sürükleyici deneyimler yaratmak için geliştirildi. Son olarak, Gears of War 2’nin genel tonu daha çetin: yeni silaha özgü infazlar, elektrikli testere düelloları ve şok edici patron dövüşleriyle dolu. Gears of War 2, Unreal Engine 3’teki gelişmelerle mümkün kılınan nefes kesici görsel efektleri ile yeni nesil oyunlar için grafik çıtasını yükseltiyor. Yeni görsel efektler arasında ortam kapanması, dinamik gölgeler, geliştirilmiş karakter aydınlatması, yüzlerce görüntü oluşturma yeteneği yer alıyor. eşzamanlı olarak ekrandaki karakterler, geliştirilmiş su fiziği, ek kan ve mermi çıkartmaları, gelişmiş yıkılabilir ortamlar, yeni hava efektleri ve akışkan nesnelerin tanıtımı.

Gears of War 2 hikayesinin ortaya çıktığı Sera dünyasındaki nefes kesici manzaralar ve anımsatıcı konumlarla birleştiğinde, bu eklemeler, bunu bu neslin mevcut en muhteşem oyunu haline getirmeye yardımcı oluyor. Gears of War 2, video oyunlarında derin ve sürükleyici hikaye anlatımını daha da yükseğe taşımaya devam ediyor. İnsanlığın hayatta kalmak için verdiği destansı savaş, yeni karakterleri tanıtan ve tanıdık olanların tarihlerini ortaya çıkaran birden fazla hikaye yayını keşfederken hem kişisel hem de destansı seviyelerde hissedilir. Yeni oyun içi konuşma kamera sistemi, ilgi çekici hikayeyi sinematik bir tarzda hayata geçirmeye de yardımcı oluyor.

9. Dead Space (2008)

Cesur ve çoğu zaman kanlı Ölü Uzay’da oyuncular, psikolojik heyecan ve korkunç aksiyonlar sunan üçüncü şahıs bilim kurgu hayatta kalma korku deneyimine adım atıyor. Derin uzayın soğuk karanlığında yer alan atmosfer, gerginlik, dehşet ve katıksız dehşet duygusuyla ıslanır. Dead Space’de oyuncular, derin bir uzay madenciliği gemisindeki iletişim sistemlerini düzeltmek için rutin bir görev gibi görünen sıradan bir adam olan mühendis Isaac Clarke rolüne bürünür. Isaac, geminin mürettebatının korkunç bir uzaylı istilası tarafından tahrip edildiğini öğrenince canlı bir kabusa uyanması çok uzun sürmez. Hayatta kalmak için ölü sessizlik ve derin uzayın karanlığında savaşması gerekir.

8. Mafia II (2004)

Hem direksiyon başında hem de yaya aksiyonla dolu derin bir gangster güdümlü anlatıya sahip olan Mafia 2, hayranların peşinden koştuğu devam filmi. Orijinal Mafya unvanı gibi, Mafia 2 de oyuncuları 1940’ların sonları ve 1950’lerin başlarında hayali bir senaryoda mafya yeraltı dünyasına çekiyor. Oyuncular, canlı, nefes alan bir şehirde güçlü, inandırıcı karakterlerle oyunun sinematik Hollywood film deneyimine kolayca dahil olurlar.

7. Gears of War (2006)

Gears of War, oyuncuları gezegenin bağırsaklarından su yüzüne çıkan kabus gibi bir yaratık ırkı Locust Horde’a karşı insanlığın destansı hayatta kalma mücadelesinin derin ve üzücü bir hikayesine sürüklüyor. Gears of War ile Epic, oyuncuları geniş kapsamlı dünyalara, akılda kalıcı karakterlere, işbirliğine dayalı oynanışa ve oyuncuların seriden beklediği hiper gerçekçi savaşa ve birkaç yeni sürprize geri döndürüyor. Gears of War, seriye ve türe özgü konumlara sahiptir. Oyuncular, Xbox 360 sürümünden en sevdikleri tüm düşmanlarla karşılaşır; ancak, bu yoğun karşılaşmalar bazı yeni ortamlarda gerçekleşir ve oyuncuların yalnızca Games for Windows başlığında bulunan yeni oyun modlarını ve teknolojiyi değiştirmelerine izin verir. Üç yeni çok oyunculu harita, yeni bir çok oyunculu oyun türü, oyun editörü, beş yeni kampanya bölümü ve DirectX 10support, Gears of War ile övünen, PC oyun deneyiminin sınırlarını zorluyor ve zorluyor ve benzersiz bir görsel sunum sağlıyor.

6. Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003)

Max Payne 2: Max Payne’in Düşüşü, yetişkin izleyiciler için şiddetli, kara film aşk hikayesidir. Karanlık, trajik ve yoğun, derinlemesine hikaye, şok edici kıvrımların ve ifşaların heyecan dolu bir yolculuğudur. Aşk acıtır. Max Payne hayranları hayal kırıklığına uğramayacak. Max Payne ile eşanlamlı hale gelen sert ama şık aksiyon sahneleri ve ağır çekim silah sesleri geri döndü ve her zamankinden daha iyi. Yeni ve geliştirilmiş hareketler ve seçenekler nefes kesen sinematik oyun deneyimi sağlar. Max Payne 2: Max Payne’in Düşüşü, aksiyon oyunlarında çıtayı yeniden yükseltmeye hazırlanıyor.

5. Hitman 2: Silent Assassin (2003)

Emekli bir suikastçi olarak, vatana ihanet ederek eyleme geri dönmek zorunda kalınca, dünyanın dört bir yanındaki egzotik yerlerde sözleşmeler yapın: Sicilya, St. Petersburg, Japonya, Malezya ve Hindistan. Eylemlerinizin sonucunun ve bir tetikçi olarak yeterliliğinizin gizlilik ve saldırganlık arasındaki dengede ölçüldüğü doğrusal olmayan bir dünyada çalışın. 1. veya 3. kişi perspektiflerinde hedeflerinizi yakından ve kişisel olarak takip edin ve ortadan kaldırın. Görevlerinizi zırh delici keskin nişancı tüfekleri ve patlayıcılardan kloroform ve zehirli dartlara kadar çok çeşitli ekipmanlarla yerine getirin. Gelişmiş bir envanter ve oyun kaydetme sistemi aracılığıyla görevden göreve silah ve aletler edinin ve taşıyın.

4. Mafia (2002)

Mafya, bu 3. şahıs 3D aksiyon oyununda 1930’ların yeraltı dünyasına hayat veriyor. Büyük grupların, zoot takımlarının ve Model T’lerin çağında, alçak ama iyi giyimli piyadeden kıskanılan ve korkulan Made Man’e yükselin. Salieri Ailesi içindeki saygı, para ve güç mücadelenizde bir tetikçi, uygulayıcı, kaçış sürücüsü ve daha fazlasını üstlenin.

3. Uncharted 2: Among Thieves (2009)

Fortune avcısı Nathan Drake, ödüllü geliştirici Naughty Dog tarafından yaratılan üçüncü şahıs aksiyon macera / nişancı Uncharted 2: Between Thieves ile geri dönüyor. Kötü şansına sahip olan Drake, geride bırakmak istediği hırsızların ve paralı hazine arayanların hain dünyasına geri çekilir. Gizemli bir eser, Drake’i Shambhala’nın efsanevi Himalaya vadisini bulma yolculuğuna çıkardığında, kendisini kayıp şehrin efsanevi zenginliklerinden daha fazlasının peşinde olan kaçak bir savaş suçlusuna karşı tehlikeli bir kedi-fare oyununun içinde bulur. Bir aldatma ağına yakalanan ve dayanıklılığının sınırlarını test eden ölümcül bir arayışa giren Drake, her şeyi riske atmak zorunda kalacak – ama şansı sonunda tükendi mi?

2. Red Dead Redemption 2 (2018)

Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption’ın yaratıcıları tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, Amerika’nın acımasız merkezindeki destansı bir hayat hikayesidir. Oyunun geniş ve atmosferik dünyası, yepyeni bir çevrimiçi çok oyunculu deneyim için de temel sağlıyor. Amerika, 1899. Vahşi Batı döneminin sonu başladı. Batıdaki Blackwater kasabasında bir soygunun ters gitmesinin ardından Arthur Morgan ve Van der Linde çetesi kaçmak zorunda kalır. Federal ajanların ve ülkedeki en iyi ödül avcılarının arkalarında toplanmalarıyla birlikte, çete hayatta kalmak için Amerika’nın engebeli topraklarını soymak, çalmak ve savaşmak zorundadır. Derinleşen iç çatlaklar çeteyi parçalamakla tehdit ederken, Arthur kendi idealleri ile onu yetiştiren çeteye olan sadakati arasında bir seçim yapmak zorundadır.

1. Max Payne (2001)

Max Payne, şiddetli, soğuk şehir gecesinde kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir adam. Kaçak bir gizli polis cinayetle suçlanıyor ve şimdi polisler ve mafya tarafından avlanıyor. Sırtı duvara yaslanmış, kazanmayı umamayacağı bir savaşta savaşan bir adam. Bu çok beklenen 3. şahıs nişancı ile acıya hazırlanın.