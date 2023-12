En iyi ücretsiz PC oyununu mu arıyorsunuz? Parasız veya tutumlu olsanız da, ücretsiz olması herkesin cüzdanına hitap eder. Neredeyse sonsuz tamamlayıcı eğlence akışı sağlama garantili PC’deki en iyi ücretsiz oyunları bir araya getirdik. Harcaman gereken tek şey zamanın.

Ordudan bilim kurguya, fanteziye, MMO’lardan blok yapıcılara ve kart savaşçısına kadar, sıfırın F2P oyun dünyasında size oldukça fazla şey satın alabileceği ve bazı klasiklerin mümkün olan en yüksek indirimle sunulduğu ortaya çıktı. Fortnite gibi kültürel olaylardan Team Fortress 2 gibi tüm zamanların klasiklerine kadar, kelimenin tam anlamıyla her tür PC oynatıcıya uyan ücretsiz iyi oyunlar var.

2020 yılı için en iyi ücretsiz PC oyunlarını oynama yolculuğunuza başlamak için, bir araya getirdiğimiz bu çok kapsamlı listeye bakmanız yeterli. Bu ücretsiz indirilebilir PC oyunlarını bulmak bize dünyanın ne kadar ilerlediğini hatırlattı; gerçekten bir kuruş harcamadan kaliteli oyunlar elde edebilirsiniz.

Dauntless, Monster Hunter: World’e ateş açabilir, Paladins, Overwatch kadar şık ve League of Legends, ilgilenmeniz gereken tek MOBA.

Daha fazla uzatmadan, işte PC’deki en iyi ücretsiz oyunlar.

Raid: Shadow Legends

Artık en iyi bilinen mobil RPG’lerden birini PC’de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Raid’in sıra tabanlı dövüş ve manga yönetimi, türün gazilerinden bile bazı stratejik düşünme gerektirir.

Oyun, her biri kendi istatistiklerine ve benzersiz yeteneklerine sahip 300’den fazla kahramana sahiptir; bu, karakterinizin güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmak için kadronuzu ayarlamanız ve optimize etmeniz gerektiği anlamına gelir.

Ayrıca, değerli ödüller kazanmak için diğer oyuncularla co-op, hata, baskınlarda takım oluşturarak veya savaşta takımlarını yenerek dövüşü çevrimiçi yapabilirsiniz.

Magic: The Gathering Arena

CCG titan Hearthstone sayesinde, eskiden olduğundan çok daha fazla kart oyunu uzmanı var.

Son zamanlarda oynanan kart oyunları dönüşümleri, Gwent veya The Elder Scrolls: Legends gibi birkaç yeni mekaniğe sahip temalı katlanmış oyunlara geçebilir, ancak gerçek bir meydan okuma istiyorsanız Magic: The Gathering Arena’yı yenemezsiniz.

Wizards of the Coast’un saygın kağıt kart oyununun en son dijital limanı kesinlikle zayıf kalpliler için değil – 1993 yılından beri devam eden ticaret kart oyununa dayanıyor, bu nedenle oyunda ne kadar kart ve anahtar kelime olduğunu yalnızca hayal edebilirsiniz.

Magic: The Gathering Arena, Magic’i bu kadar özel kılan karmaşıklığın çoğunu korurken bu tarihi bagajın bir kısmını atmak için mükemmel bir iş çıkarır ve modernden beklediğimiz tüm tahta animasyonları ve duyusal zevklerle birlikte gelir.

World of Warships

World of Tanks fikrini seviyorsanız, ancak savaş alanları yeterince ıslak değilse, World of Warships’e ihtiyacınız var.

Donanmayı ölüm maçı konseptiyle tanıştıran kontroller basit ve hoş ama ilginç taktiklere izin veriyor.

World of Warships, Total War’ın düşünen deniz nişanlarından daha eğlenceli, kesinlikle Silent Hunter’dan daha ulaşılabilir ve Pirates oyunlarından çok daha derin.

Denizaltı mizahını mazur görürseniz şaşırtıcı derecede derin. World of Warships e-sporları sahnesi de herhangi bir hakkı olduğundan çok daha heyecan verici.

WORLD OF TANKS

Şimdiye kadarki en güçlü PC tank oyunlarından biri olan World of Tanks 1.0, karmaşık oyun mekaniğinin temeli üzerine inşa edilmiş, erişilebilir ve heyecan verici bir tank simülatörüdür.

Klasik bir ölüm maçı senaryosunda iki tankçı ekibini karşı karşıya getiriyor. Hızlı keşiflerden ağır ağır tanklara kadar on farklı kademede kilidini açabileceğiniz yüzlerce araç var.

Wargaming’in kaç tanka sığınmayı başardığına şaşıracaksınız.

Genshin Impact

Genshin Impact, Breath of the Wild ile pek çok karşılaştırma yaptı ve bunun nedenini anlamak zor değil. Açık dünyası muazzam ve dudak uçuklatacak kadar güzel, ancak aynı zamanda bir kavga başlatmak yerine çevre ile temel güçleri kullanarak yenilebilecek bulmacalar ve minibosslardan bahsetmek yerine, toplamak, yapmak ve yemek pişirmek için bol miktarda kaynak var.

Ana hikaye sizi ilk 30 saat boyunca savaşmaya devam edecek, ancak bunun nedeni büyük ölçüde Teyvat’ın devasa açık dünyasının, temizlenecek kamplar, çözülecek bulmacalar ve parlak yeni ganimet vaatleriyle sizi her yöne çekmeye devam etmesidir. Gacha mekaniğinin arkasına gizlenmiş karakterlerin bazılarına erişmeden etkileşime giremeyeceğiniz açık dünyanın bazı kısımları var, ancak tüm ana hikayenin ve açık dünyanın büyük bir kısmının ücretli mekanikler tarafından nispeten kesintisiz olarak tadını çıkarabilirsiniz. .

War Thunder

War Thunder’ın tadını çıkarmak için bir mesaj panosunda benzer fikirlere sahip bir grup havacılık meraklısı bulmanız ve sanal filolarına katılmanız gerekmez.

Gerçekçilik veya erişilebilirlik arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Sadece indiriyorsunuz ve sonra uçuyorsunuz – veya araba kullanıyorsunuz, ateş ediyorsunuz, hatta aynı anda her ikisi birden. Bu devasa çok oyunculu 2.Dünya Savaşı savaş oyunu, uçakların ve tankların üretebileceği tüm patlamaları ve heyecanı zahmetsizce kapsar.

Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? War Thunder ipuçlarımız, tankınızın topunu doğru yöne yönlendirmenize yardımcı olacaktır. Sizi işin içine sokacak savaş oyunları arıyorsanız, War Thunder tam size göre.

BLADE & SOUL

Blade & Soul’un hikayesi Batıya doğru bir yolculuktur: Asya’da daha geniş bir sürüm için 10.000 imza dilekçesi hazırlayacak kadar saygın olan bu dövüş sanatları MMO, o zamandan beri NCSoft West’in yönetimi altında havaya uçtu.

Başarısının anahtarları? Yüksek telli kılıç oyunu, Crouching Tiger, Hidden Dragon ve Kill Bill’inkine benzer itici bir intikam planından doğrudan çekildi. Wushu’nun en iyilerinin öne çıkan paketidir. Yeni bir MMO’da başlamak konusunda biraz temkinliyseniz, Blade & Soul başlangıç kılavuzumuza göz atın.

GUILD WARS 2

Guild Wars 2, mevcut en iyi MMO’lardan biridir. Daha da iyisi: büyük bir kısmını ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

NPC’ler için geleneksel arayışlardan, herkesin birdenbire dahil olabileceği ve bir patronu devirmek veya yanan bir köye yardım etmek için büyük bir ekip olarak çalışabileceği bölge olaylarına kadar yapacak çok şey var.

Ücretsiz oynanabilen temel oyun çok büyük ve Path of Fire genişlemesini satın almayı seçerseniz, Heart of Thorns genişlemesini ücretsiz olarak sunacaklar.

SKYFORGE

Skyforge, bilimkurgu ve fanteziyi bir araya getirerek, diğer birçok oyunun bağlı kaldığı birçok kuralı terk etmekten mutlu olan aksiyon ağırlıklı bir MMO için bir araya getiriyor. Seviye atlama veya katı sınıflar yoktur: bunun yerine karakterinizi istediğiniz gibi geliştirirsiniz ve istediğiniz zaman farklı savaş rolleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Daha fazla güç kazandıkça, sonunda kendi takipçilerinizle birlikte enkarne bir tanrı olacaksınız. Düzenli güncellemeler, dünyanın MMO’nun ilk lansmanındaki kadar taze ve yaratıcı hissetmesini sağlar.

Conqueror’s Blade

Conqueror’s Blade’de epik kuşatma savaşına girerken içinizdeki şövalyenizi kucaklayın.

Çeşitli ortaçağ sınıflarından bir kahraman seçin ve küçük bir tabur taburunu yöneterek görünüşte aşılmaz kuşatmalara yönlendirin.

Oyun, üçüncü şahıs dövüşü ile 30 oyunculu savaşların yukarıdan aşağı görünümleri arasında geçiş yapar, bu nedenle, kuşatma ekipmanınızı en iyi şekilde kullanmak ve birliklerinizin galip gelip hayatta kalması için zekice taktik emirler vermek önemlidir.

ArcheAge

ArcheAge, uygun bir korsan MMO’ya sahip olduğumuz en yakın şey. Ünlü bir korsan olarak sonsuz denizde ustalaşmayı deneyebilir veya alçakgönüllü bir el yapımı mal satıcısı olmayı seçebilirsiniz. İşçilik sistemi – ArcheAge’in içeriğini nasıl kapattığı – alışması zaman alabilir, ancak yine de gerçekten sağlam bir ücretsiz oyun deneyimi.

En iyi korsan oyunlarından birinin peşinde olmasanız bile, sizi mutlu edecek birçok klasik fantezi MMO öğesi vardır.

Evet, büyülü kılıçlar ve süslü zırhlar ArcheAge’ın hala büyük bir parçası. Bu zırhın bir kısmı, denizleri olduğu kadar gökyüzünü de evcilleştirmek isteyen oyuncular tarafından yetiştirilen görkemli katiller olan ejderha bineklerinin sırtında.

ArcheAge: Tek seferlik satın alma gerektiren bir ArcheAge sürümü olan Unchained, 2019’da piyasaya sürüldü – ancak orijinali hala en iyi ücretsiz MMO’lardan biri.

STAR CONFLICT

Sizi çok oyunculu bir evrene yerleştiren parlak, renkli bir uzay simülatörü olan Star Conflict, sizi hem PvE hem de PvP’yi kapsayan gezegenler arası bir çatışmanın tam ortasında bırakıyor. Boşluğu, adlandırabileceğiniz diğer herhangi bir uzay sektörü kadar geniştir, oysa yoğun, insan yapımı yüzey ortamları Descent serisinin kıvrımlı tünellerini hatırlatır.

CUISINE ROYALE

Şaka olarak başlayan pek çok harika şey: pastırma aromalı kola, samimi Spinal Tap hayranları, Teenage Mutant Ninja Turtles ve şimdi Cuisine Royale.

Plaka zırh yerine tencere ve tavaları kendinize bağladığınız bu oynaması ücretsiz battle royale oyunu, takım tabanlı MMO atıcı Enlisted için bir yan ürün olarak başladı, ancak kısa sürede kendi oyuncu tabanını kazandı.

Ve bir “şaka” oyunu olma özgürlüğü, geliştirici Darkflow Software’in PUBG’nin şeytani güçler, Şampiyonlar ve hatta jetpack’ler gibi mekaniklerle denemeye cesaret edememesine neden izin verdiğini anlamak kolaydır.

RIFT

Rift, bir zamanlar abonelik temelli bir fantezi MMO idi – esasen yeni pantolonlu World of Warcraft gibi. Yeni baskınlar, yeni bölgeler, aylık olarak ortaya çıkan yeni dünya olayları ile kendisini şiddetli bir hızla güncelleyerek ve geliştirerek adını duyurdu.

Artık oynaması tamamen ücretsiz: Renkli, heyecan verici dünyasını tek kuruş harcamadan keşfedebilirsiniz. Ve Rift’e kaç saat girebileceğinizi düşündüğünüzde, bu hiç de fena bir anlaşma değil.

Crossout

Crossout, tuhaf arabalar ürettiğiniz ve ardından onları diğer oyuncularla birlikte savaşa sürdüğünüz bir araç savaş MMO’sudur.

Kıyamet sonrası bir çorak arazide bir Mad-Max-arpacık zemininde, derin özelleştirmenin yanı sıra becerikli sürüş ve nişan alma vurgusu var.

Crossout, çeşitli kooperatif ve rekabetçi oyun modlarının yanı sıra takas edilebilir ürünlerle dolu bir pazar yeri içerir.

Çok sayıda Crossout fraksiyonu, farklı vücut tipleri, silahlar, toplar ve zırhlar, oynamanın birçok farklı yolu olmasını sağlıyor… hepsi oldukça ölümcül olsa da.

TROVE

Trove, Minecraft’a çok benzeyebilir, ancak gerçekte kılıç ve büyücülük klasiklerinden esinlenen sınıflarla dolu safkan bir MMO’dur.

Tıpkı bu harika MMO gibi, Trove de giderek daha fazla teçhizat öğütmekle ilgilidir, özellikle düzenli olarak yeni zindanlardan PvP oyun modlarına kadar her şeyi denemenize ekleyen yoğun güncellemeler aldığı için onu harika bir hobi oyunu haline getirir.

NEVERWINTER

Neverwinter, hem orijinal Neverwinter Nights – grafiklere sahip ilk MMO’lar – hem de aynı adlı BioWare oyunu dahil olmak üzere uzun bir hırslı, çok oyunculu Dungeons & Dragons PC oyunlarından geliyor.

Bununla birlikte Neverwinter, 0,00 $ ‘lık cazip bir fiyatla henüz en ucuzu ve City of Heroes stüdyosu Cryptic’in devasa çok oyunculu uzmanlığından yararlanıyor.

Aksiyon odaklı savaş, zorlu zindanlar ve keşfedilecek harika konumlarla dolu olan bu, bu listedeki en iyi RPG’lerden biridir. Aynı zamanda fantastik Forgotten Realms hayran hizmetidir: Hem RA Salvatore’s Drizzt hem de Minsc from Baldur’s Gate ile tanışabileceğiniz bir yer.

STAR TREK ONLINE

Kim bir yıldız gemisinin kontrolünü ele geçirmek, galaksinin kenarlarını keşfetmek, tehlikeli uzaylılarla savaşmak ve pangalaktik profesyonellerden oluşan seçkin bir ekip eğitmek istemez ki?

Star Trek Online, İnternet’e Picard’dan çok daha iyi bir Picard yapacağınızı gösterme şansınızdır. Ya da en azından onlardan.

Bu MMO’daki her görev, dizinin bir bölümü gibidir ve her görev dizisi, ara sıra doldurulan bölümle tamamlanan bir yay şeklindedir.

Roddenberry evreninden en iyi parçalarla dolu olan bu, gerçek bir Trekkie için tek MMO.

ALBION ONLINE

Albion Online’ın sınıfsız sanal alan MMO’su, belirli bir oyun tarzına bağlı olmadığınız orta çağ dünyasına ferahlatıcı bir yolculuktur. Albion, diğer oyuncularla bir lonca oluşturmaya odaklanan PvP odaklı bir ortamda karakter geliştirmelerinden çok strateji ve taktikler hakkında.

Riskli bir girişimdir ve çabucak başlarını döndüren savaşlar yaratır. Albion Online’ın ortamı hayal edilecek çok şey bıraksa da, oyuncu kontrollü ekonomi ve affetmeyen ganimet sistemi, saatlerce düşmanlarla savaşırken, zindanlara dalarken ve sadık atınızın yemyeşil tarlalarında gezinirken saatlerce kayıplara neden olur.

EVE ONLINE

Uzay oyunu / yaşam tarzı, oyuncu lejyonları tarafından yönetilen mega şirketler ve çok nadiren 5.000’den fazla katılımcı pilotla devasa uzay savaşlarıyla övünen, Eve Online kadar oyuncu odaklı olduğunu iddia edemez.

Eve Online’ın ücretsiz oynanabilen modeli, oyuncuların bir abonelik ücreti ödemeden tüm bu uzay çılgınlığını (oyun sonu gemilerine ve becerilerin bazılarına bar erişimi) deneyimlemelerini sağlar.

Call of Duty: Warzone

Nihayet Call of Duty oynamanın ücretsiz bir yolu var ve kampanya, co-op veya standart çok oyunculu modları içermemesine rağmen, Warzone’un 150 oyunculu battle royale’si son yıllarda CoD’ye yapılan en iyi eklemelerden biri olmaya devam ediyor.

Infinity Ward, diğer BR unvanlarının karmaşık yağma sistemlerinin çoğunu ortadan kaldırdı ve her zaman bir maça geri dönebilmenizi sağlamak için bol miktarda yeniden doğma mekaniği ekledi.

Formüle çok daha basit bir bakış, ancak sonuçta bu, tek bir şeye odaklanmanız gerektiği anlamına geliyor: silahlı çatışmaları kazanmak.

Bir avantaj elde etmenize yardımcı olmak için en iyi Warzone PC ayarlarının yanı sıra bir dizi farklı senaryo için en iyi Warzone ekipmanlarının bir listesini hazırladık.

Dauntless

Elbette, Monster Hunter: World nihayet konsoldan sıçramış olabilir, ancak Dauntless aynı muhteşem canavar öldürme oyununu ücretsiz bir PC oyununda sunuyor.

Dauntless, eşli modda en fazla üç arkadaşınızla arkadaş olmanıza ve her biri öğrenmeniz ve üstesinden gelmeniz için yeni saldırılar ve yetenekler sunan bir dizi zorlu Behemoth’la (yardıma ihtiyacınız olursa Cesurlar kılavuzumuzu okuyabilirsiniz) almanızı sağlar .

Partinizin çeşitli silahları paketlediğinden emin olun, çünkü bu zorlu canavarları alt etme şansına dayanmak için yetenekler ve kombinasyonlar zincirlemeniz gerekecek.

Smite

League of Legends ve Dota 2 ile aynı formülü uygulayan Smite, rakiplerinin üssüne girmek için savaşmaya çalışan beş oyuncudan oluşan takımlara sahiptir.

Oyunculara savaş alanının yukarıdan aşağıya bir görünümünü vermek yerine, üçüncü şahıs bakış açısını seçer ve oyunun odak noktasını taktikten eyleme dönüştürür.

Ayrıca, renkli fantastik karakterlerden oluşan bir liste yerine, her oyuncu İskandinav’dan Kelt’e ve Çin’e gerçek dinlerden ilham alan yüce Smite tanrılarının rolünü üstleniyor.

Warframe

Warframe’in Ninjaları uzayda temasıyla kanıtladığı gibi uzayda her şey daha iyi. Ninja ekiplerinin güçlü “Warframe” zırhlarına büründüğü, kötü adamları parçalamak için yola çıktıkları veya sadece dojoda takıldıkları üçüncü şahıs ortak oyunudur.

Bazı MMO öğelerini daha basit bir aksiyon oyununun duyarlılığıyla harmanlayarak kaygan, heyecan verici ve çok sosyal bir şey yaratır. Derinliği olmasa da: Warframe yapılarını mükemmelleştirmek için yüzlerce saat harcayabilirsiniz.

Oyun genellikle Destiny ile karşılaştırılır ve Warframe oyuncuları size Bungie’nin üçlü A nişancısından çok daha iyi olduğunu söyleyecektir.

World of Warplanes

World of Tanks’ın arkasındaki ücretsiz oynanabilen konseptleri yakalayın, onları gökyüzüne götürün ve hem jet bombardıman uçakları hem de çift kanatlı ekipler için dönen bir it dalaşı oyunu olan World of Warplanes’e sahip olun.

Her sürümde daha şık ve daha parlak hale geliyor ve kesinlikle devam eden en iyi 2.Dünya Savaşı oyunlarından biri.

Heavy Metal Machines

Çıtır çıtır gitar rifflerini ve yıkım derbilerini seviyor musunuz? Tabii ki. Heavy Metal Machines, ikisiyle evlenen bir 4v4 araba savaş savaşçısıdır.

Amaç basit: Siz ve üç takım arkadaşınız bombayı toplamak için acele etmeli ve diğer takımın hedefine veya daha doğrusu ölümün ağzına ateş etmelisiniz.

Rocket League’in balik araba savaşına bu acımasız yaklaşımda katliamdan kaçınmayı deneyebilir veya kargaşada ustalaşabilirsiniz.

Warface

Warface, hızlı aksiyonlu bir askeri nişancı oyunudur, ancak gerçekçilikle ters yüzlü meslektaşlarından daha az ilgilenir.

Warface sizden iki şey yapmanızı istiyor: şehirdeki ölüm maçlarında ekibinizle işbirliği yapın ve bir makineli tüfek ateşlerken kıçınızın üzerinde kayın.

Crysis ve orijinal Far Cry’in arkasındaki geliştiriciler Crytek tarafından yapılmıştır, üst düzey FPS oyunlarının DNA’sından üretildiğinden emin olabilirsiniz.

Final Fantasy XIV

FFXIV, en iyi ücretsiz PC oyunları arasındaki yerini zor yoldan kazandı.

Felaket bir lansmanın ve aylarca harcanan kurtarma modu geliştiricilerinin ardından Square Enix, iddialı Final Fantasy MMO’sunun gidişatını düzeltmeyi başardı ve yol boyunca en iyi oyun topluluklarından birini kurdu. Ve evet, tam oyun ücretsiz olmasa da, 35. seviyede ilerlemenizi sınırlayan ücretsiz deneme sürümüne sağlam bir zaman ayırabilirsiniz.

A Realm Reborn sadece harika bir PC oyunu değildir, Final Fantasy serisini bu kadar popüler kılan her şeye gerçekten dayanır: güzel dünyalar, eksantrik karakterler, şık ara sahneler ve sevimli yaratıklar. Büyük beğeni toplayan 2019 genişletmesi Shadowbringers, büyük miktarda yeni içerik sundu – ve bir sonraki büyük güncelleme şimdiden hazırlanıyor.

Apex Legends

Titanfall’un arkasındaki geliştiricilerden Apex Legends, BR formülünü alıyor ve takım kompozisyonunuza bağlı olarak her raundda yeni taktiksel olanaklar sunan ilgi çekici Apex Legends karakterlerinden oluşan bir liste ekliyor.

Ayrıca sezgisel bağlamsal pingler ekleyerek – takımınızla iletişimi çocuk oyuncağı haline getirerek – ve düşmüş takım arkadaşlarınızı yeniden canlandırma yeteneği sunarak, oyunda en az iki kez ölümünüz için takımınızı suçlayabilmenizi sağlayarak türü canlandırdılar.

Apex Legends incelememizde tartıştığımız gibi, oyunda özellikle tatmin edici bir hareket var – yokuşlardan aşağı kayacak, binaların arasından tırmanacak ve yeniden konumlandırmak için kendinizi gökyüzüne fırlatacaksınız – ve şansınız olduğunu hissettiren karakter yetenekleri Şampiyon kadrosuna karşı bile savaşta üstünlük sağlamak.

Destiny 2

Destiny 2, Ekim 2019’da Shadowkeep genişlemesi ile Steam’e geldi ve aynı anda temel oyunu, Leviathan baskını ve birkaç PvP modunu herkese ücretsiz olarak açtı. Arkadaşlarınızla takım oluşturun ve Destiny 2 Exotics gibi parlak ganimetler aramak için maceralara çıkın ya da Crucible’da diğer oyunculara karşı mücadele edin – Destiny 2’de takılmak için bir yer arayan sıradan oyunculardan hardcore’a kadar herkese sunacak bir şey var hayranları için.

Legends of Runeterra

Bloktaki en yeni kart oyunu olan Legends of Runeterra’nın resmi olarak 2020’nin başlarında çıkması bekleniyor, ancak halka açık testler devam ediyor ve iyi görünüyor.

En iyi MOBA’lardan biri olan League of Legends, Legends of Runeterra, savaşa ileri geri bir yaklaşımla durgun kart oyunu sahnesini sallamayı vaat ediyor.

Legends of Runeterra, kart oyunu rakiplerinden bazılarının aksine, dijital kartlar için gerçek kağıt üzerine çatal atmanızı istemek yerine oyun yoluyla kart paketleri kazanmanıza izin vermeyi vaat ediyor. Legends of Runeterra ve Legends of Runeterra kartlarının nasıl oynanacağına dair kılavuzlarımızla lansmana hazırlanın.

Shadowverse

Shadowverse’in 2016’da Japonya’da piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, ülkedeki en büyük stratejik kart oyunu oldu ve haklı olarak.

Büyüleyici bir şekilde tasarlanmış bu CCG, öğretici ve tek oyunculu hikaye modu ile sizi nazikçe kolaylaştırır ve her üç ayda bir karmaşık oyun ve yeni kart paketleri ile geri gelmenizi sağlar.

Seçebileceğiniz yedi farklı lider sınıfınız var ve her biri önemli bir stratejik derinliğe izin veriyor.

İster agresif, temkinli veya sinsi bir oyuncu olun, Shadowverse oyun tarzınıza hitap edecek.

Gwent

Mini oyunlar söz konusu olduğunda, Temeria’da The Witcher 3: Wild Hunt’ta karta dayalı toplama oyunu daha ayrıntılı veya zorlayıcı hale gelmiyor. Dünya tehditkar, maskeli kötü adamlar ve her şeyi tüketen don tarafından tehdit ediliyor olabilir, ancak sayısız saat kaybettiğimiz Gwent’ti.

Sapkowski’nin fantastik dünyasının hayranları, daha fazla taktiksel iyilik için haykırdılar ve çok daha derin Gwent: The Witcher Card Game, gerektiği gibi sportif daha güzel grafiklere ve eşleşecek daha yüksek üretim değerlerine ulaştı. Artan birim türü ve yetenek çeşitliliği, orijinal mini oyunu geride bırakıyor. Dahası, bu ücretsiz çevrimiçi oyunla rahat ve dereceli maçlarda da savaşabilirsiniz – atlamadan önce Gwent desteler kılavuzumuza göz attığınızdan emin olun. Bu ücretsiz PC oyunu yalnızca mobil cihazlarda ve PC’de güncellemeleri alır CD Projekt Red, 9 Aralık 2019’da konsol desteğini sonlandırdı.

Closers

Closers, Dünya’yı kurtarma arayışınızda zıplamalar, sıyrıklar ve kombolarla savaşabileceğiniz epizodik bir MMORPG’dir. Korkunç boyutlararası canavarlara karşı savaşınızda, kişiselleştirilebilir bir kişiliğe ve karakter yayına sahip bir karakter olan ‘Closer’ olarak oynuyorsunuz.

Her Closer’ın kendi dövüş stili vardır ve bu, emrinizdeki binlerce silahla birleştiğinde, her oynadığınızda deneyimi farklı kılar. Ayrıca, arkadaşlarınızla bazı dövüş eylemlerine katılmaktan hoşlanıyorsanız, kooperatif ve bire bir PvP için modlar da vardır. Anime oyunları arıyorsanız ve para harcamak istemiyorsanız, Closers mükemmel bir seçimdir.

Fortnite

Fortnite’ın ne olduğunu söylememiz gerekiyor mu? Fortnite’ın oyuncu sayısı 250 milyon olduğu ve artmaya devam ettiği için muhtemelen zaten oynuyorsunuz. Bunların arasında en büyük Twitch yayıncıları, spor yıldızları ve ünlüler var. Epic’in battle royale’sinin gerçekten tanıtıma ihtiyacı yok: bu, League of Legends’tan bu yana oyun alanındaki en büyük kültürel değişim.

Oynamak için özgür olmanın yanı sıra, Fortnite’ın rekabetle zemini silmesinin birkaç nedeni var. Birkaç ay içinde bir araya getirilip orijinal Fortnite: Save the World oyununun yan tarafına cıvatalanmış olmasına rağmen, bu çizgi film benzeri son adam, haftalık güncellemeler, mevsimsel değişiklikler ve çok sayıda tür için sürekli gelişen bir temeldir. yeni fikirleri tanımlamak.

Ne kadar sıklıkla giriş yaparsanız yapın, her zaman tamamlanması gereken yeni bir zorluk vardır ve Fortnite Battle Pass sistemi en sadık oyuncuları yığınla ödülle ödüllendirir. Sıradan oyuncuların korkmasına gerek yok; basit atış ve kurallar onu erişilebilir kılar ve bina mekaniği kovalamak için derinlik sunar. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Fortnite ipuçlarımız sizi Victory Royale’a götürür.

Revelation Online

Revelation Online, klasik doğu görselleri sayesinde ilk bakışta aşırı derecede tanıdık gelebilir, ancak onu ArcheAge ve Blade & Soul gibi özelliklerden ayıran çok özel bir özellik var: uçuş.

Şampiyonunuz, yerçekimi ile yere zincirlenmek yerine, kanatlarını açıp Nuanor semalarında uçabilir. Kusursuz açık dünya, hiçbir sınırın dışında sayılmadan kendi şartlarınıza göre keşfetmeniz için sizindir.

Uçmak da sadece keşif için değildir. Çok sayıda PvP modu, çok oyunculu savaşlara yeni bir boyut katan bir hava muharebe alanı içerir.

Paladins

Paladins, renkli, yetenek yüklü kahramanlardan oluşan ekipleri birbirlerine karşı çeken takım tabanlı bir kahraman nişancı oyunudur.

Evet, biraz Overwatch’a benziyor, ancak Blizzard’ın devinin taktik cinayet simülatörü olarak pek çok avantajını paylaşıyor ve bunları maliyetinin çok altında sağlıyor. Mecha-goblin veya devasa yuvarlanan bomba olarak oynayabilir ve hedefe dalmadan önce rakiplerinizin sayılarını düşürmek için yoldaşlarınızla birlikte çalışabilirsiniz.

Bonus: Herkes kendi atına sahip olur. Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, en iyi Paladins şampiyonları rehberimiz size yardımcı olacaktır.

Hearthstone

Blizzard’ın dünya lideri kart oyunu.

Her zaman daha fazla fiş için yeriniz olur ve her zaman başka bir Hearthstone oyunu için zamanınız olur.

Devasa bir kart seçkisiyle, oyun artık mükemmel Hearthstone destelerinizi oluşturarak kolayca özelleştirebileceğiniz yüzlerce farklı oyun stilini destekliyor. Blizzard’ın CCG’sinin kalbi, rekabetçi çok oyunculu maçlarında yatıyor, ancak Dungeon Run, çok az başka oyunun eşleşebileceği mükemmel ve daha fazla bir solo kart deneyimi sunuyor.

Otomatik savaş oyunlarının hayranıysanız, Hearthstone sizi yedi diğer oyuncuyla karşı karşıya getiren ve her turda elinizi inşa etmeniz için size rastgele Hearthstone Battlegrounds kartları sunan Hearthstone Battlegrounds’da kendi tavernalı oyunlarına sahiptir.

League of Legends

Orijinal Dota’dan esinlenen League of Legends, aynı 5v5 temel saldırı konseptini kullanıyor, ancak sürekli olarak genişleyen tamamen farklı bir oynanabilir karakter listesi sunuyor.

Birçok oyuncu League of Legends daha kolay ve Dota daha erişilebilir bulmak, ama yine de son derece nüanslı edilir; oyundaki en yüksek beceri tavan birine sahiptir ve en iyi oyuncular taktik dahiler kabul edilir.

Her ay 100 milyondan fazla kişi oyunu oynuyor, böylece bir oyun bulmakta zorlanmayacaksınız ve oynamayı bırakamayacağınız birkaç LoL şampiyonu bulacağınız garantidir.

Dota 2

Beş kişilik iki takım, rakiplerinin üssünü yok etmek için savaş alanına gitmeden önce yüzlerce kişilik arasından Dota 2 kahramanlarını seçer.

Her iki takımın üsleri de yaratık dalgaları yarattığı ve güçlü kulelerle korunduğu için bu hiç de zor değil.

Her oyuncunun sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir spor olan kahramanının yeteneklerini en iyi şekilde kullanması gerekecek. Zor, karmaşık ve hayranlarında fanatizme ilham veriyor. Steam’de en çok oynanan oyunlardan biridir ve her gün yüz binlerce oyuncuyu çeker.

Heroes of the Storm

Heroes of the Storm, Blizzard’ın League of Legends ve MOBA kalabalığına karşı koyma çabasıdır. Yine de bu 5v5 arena oyunu başka bir Dota klonu değil. Tek bir harita yerine Fırtınanın Kahramanları, yalnızca düşmanı yenmenizi değil, aynı zamanda şansınızı artırmanıza yardımcı olacak yan görevleri tamamlamanızı isteyen birçok temalı arenaya sahiptir. Bu sadece çeşitlilik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çok eğlencelidir.

Warcraft’tan Overwatch’a kadar her Blizzard oyunundan haritalar ve karakterler çeken All-Stars yaklaşımı ile birleştiğinde Heroes of the Storm, MOBA çetesinin en cilalı ve alması ve oynaması en kolay olanıdır. Ayrıca Warcraft’ın devasa ejderhası Deathwing gibi tutarlı bir yeni karakter akışı bekleyebilirsiniz.

Armored Warfare

Armored Warfare’de bugünün ve yarının tankları savaş halinde. Buradaki fikir, günümüzün özel bir askeri şirketinin parçası olarak savaşmanızdır. Oyuncuya karşı büyük sırmalar heyecan vericidir, ancak bu konuda değilseniz, arkadaşlarınızla ve Asya temalı Spirithaven sezonu gibi bir yığın etkinlikle oynayabileceğiniz bir kooperatif harekatı var.

Dreadnought

Normalde, devasa hava gemilerinin sorumluluğunu üstlenmek istiyorsanız, makul miktarda paraya ve saatlerce eğitime ihtiyacınız olacaktır. Yager Development’tan takım tabanlı bir it dalaşı olan Dreadnought ile, kesinlikle sıfır maliyetle birçok farklı gezegenin gökyüzünde devasa uzay gemilerine pilotluk yapabilirsiniz.

Dretnot, son termal egzoz çıkışına kadar özelleştirebileceğiniz devasa, dünyayı sarsan silahlarla donatılmış çeşitli gemilere erişim sağlar. Çatışma, yavaş metodik geniş çaplı saldırılar ve hızlı, delici grevlerin birleşimiyle taktiksel bir meseledir. Bu uzay oyununda seçilebilecek birkaç oyun modu var ve taktik takım tabanlı savaşta başarılı olmak sizi sürekli büyüyen bir gemi filosu ile ödüllendirecek.

Path of Exile

Diablo’nun kalıbında yer alan bir aksiyon-RPG olan Path of Exile, bu listedeki en gösterişli, en iyi oynanan oyunlardan biridir. Bir veya iki arkadaşınızla, baş döndürücü bir canavar koleksiyonu sunan karanlık bir fantezi dünyasında yüzlerce alanda maceraya atılın. Path of Exile bir mikro-aktarım sistemine sahip ancak hayranlık uyandıracak kadar göze batmayan bir sistem, ayrıca Mart 2020’de Delirium gibi birkaç ayda bir büyük bir ücretsiz genişleme var.

Lord of the Rings Online

Standing Stone Game’in oynaması ücretsiz MMO, sizi belki de gelmiş geçmiş en ünlü fantezi ortamına götürür.

The Shire’dan Mordor’a kadar Tolkien’in Orta Dünya’sını keşfedin ve 1’e 1 Sauron’a layık olacak bir karakter oluşturun.

LOTRO Mağazası, premium oyuncuların kuruşları düşürebilecekleri yerdir, ancak tutumlu maceracılar Orta Dünya’da aynı kolaylıkla kendilerini kaybedebilirler.

Star Wars: The Old Republic

Uzun ve yavaş bir başlangıçtan sonra, Star Wars: The Old Republic artık yıldız bir MMO’dur – özellikle de temelde ‘BioWare düzgün bir KOTOR devam oyunu olan’ Şövalyeler İmparatorluğu genişlemesi sayesinde.

Işın kılıçları ve uzay savaşları, Jedi evleri ve ödül avcıları ile hızlı tempolu bir aksiyon RPG oyunudur ve tam karanlık tarafa giderseniz parmak uçlarınızdan şimşek ateşleyebilirsiniz.

Gerçekten etraftaki en iyi Star Wars oyunlarından biridir.

Alien Swarm

Her birinizin bir mühendis, sıhhiyeci, topçu vb. Rollerini üstlendiği yukarıdan aşağıya, takım tabanlı bir aksiyon oyunu. Alien Swarm ilhamını çok ünlü bir bilim kurgu filminden alıyor ve çok daha zor seviyelerde size korkunç uzaylı ordularını fırlatıyor.

Zamana karşı yarışın ve mekiğe gitmek için ekibinizle koordineli çalışın veya süre dolmadan nöbetçi silahlarınızı koyun.

Teamfight Tactics

Riot’un bu ücretsiz otomatik savaş oyunu, League of Legends ile aynı karakterleri ve hikâyeyi ele alıyor ve ayakta kalan tek oyuncunun takımı kalana kadar onları satranç benzeri bir tahtaya yerleştiriyor. Birkaç rakibe karşı oynarken, ortak bir havuzdan bir kahraman seçme ve jeton kazanarak ve kahramanlarla ticaret yaparak yavaşça bir takım kurma şansına sahip olursunuz.

Bu hızlı tempolu otomatik savaşta, kahramanlarınızın birbirlerini iltifat etmesini sağlamak, her düşman türü için bir sayacı hesaba katmak veya karakter istatistiklerini güçlendirmek için öğeleri birleştirmek gibi pek çok strateji var. Özellikleri hizalayarak güçlü bir ekip oluşturacak, sinerjilerden ve sınıf bonuslarından avantajlar kazanacaksınız. League of Legends gibi, TFT de kahraman havuzunu döndürmek veya yeni öğeler eklemek gibi düzenli güncellemelere ve denge değişikliklerine tabi tutulur.

Spelunky Classic

Şimdiye kadar gördüğümüz en iyi platform oyunlarından birinin hala ücretsiz olduğu PC oyunlarının ne kadar özel olduğu hakkında bir şeyler söylüyor.

Spelunky, 8-bitlik eski oyunlardan esinlenmiştir, ancak prosedürel olarak seviyelerini oluşturur, böylece her oynadığınızda keşfedecek yeni bir şeyiniz olur.

Aynı zamanda yılanlar, kayalar, buz mağaraları ve tüfeğinizi sallayabileceğinizden daha fazla yarasa var. Karanlıkta bir tane bulabilirsen.