Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Nilüfer Belediye Başkan adayının belirlenmesinin ardından mevcut başkan Turgay Erdem, X sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erdem, "Bize ayrılan sürenin sonuna geldik" ifadelerini kullandı. Erdem'in açıklaması şu şekilde;

"Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden adaylık süreci Nilüfer'de dün gece itibariyle sona erdi. Televizyon diliyle söylemek gerekirse; "Bize ayrılan sürenin sonuna geldik" Seçim zamanı rakip parti adaylarına karşı mücadele vermeye hazırlanırken hiç hayal bile etmediğimiz ve arzulamadığımız yıpratıcı bir sürecin içinde bulduk kendimizi. Varlığını, bir başkasının yokluğuna şart koşan siyasi ergenleri herkes ibretle izledi. Özetle vatandaşın memnuniyetiyle siyasetin memnuniyeti farklı olabiliyor. Sonu çok mutlu biten bir masal gibi geçti Nilüfer'deki kent yöneticiliğim... "Biri varmış biri yokmuş" diye başlayan... Çok güzel şeyler yaşadık, çok güzel işler başardık birlikte. Güzel şeyler hep Nilüfer'de oldu çünkü Nilüfer'in güzel insanları bunları hakediyordu. Seçimler demokrasinin vazgeçilmez unsuru. Bugün biz varız, yarın bir başkası olacak. Ben inanıyorum ki, bizden sonra gelenler bu hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacak. Artık yeni bir dönemin eşiğinde Nilüfer. Partimizin Nilüfer adayı Şadi Özdemir'i tebrik ediyorum. Bundan sonra bize düşen onu desteklemek ve Nilüfer'in yeni dönemine kendisini hazırlamaktır. Bu bir ayrılık mesajı değil. Çünkü biliyorum ki siz Nilüferli hemşehrilerimle çarşıda, pazarda, sokakta, parkta ya da bir konserde karşılaşacak, sohbetler edecek, dertleşeceğiz. Nilüferimizin alameti farikası içten gülümsemeyi unutmadan..."