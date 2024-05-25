Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) Mevlanakapı Yurdu’nda açılan Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi’nin tanıtımı yapıldı.

TÜRGEV tarafından vizyon proje olarak tanıtılan Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi’nin açılış tanıtımı gerçekleştirildi. Fatih Mevlanakapı Yurdu’nda yapılan tanıtıma TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, Karikatürist, ve Film Yönetmeni Hasan Kaçan, çok sayıda davetli, aileler ve çocuklar katıldı. Program vakfın tarihi ve eğitime verdiği katkıları anlatan bir tanıtım videosuyla başladı.

Daha sonra kürsüye çıkarak konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, “Güzel İşler Fabrikası adını verdiğimiz şu anda hali hazırda 4 tane olan eğitim yerleşkelerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Bizler bir taraftan öğrencilerimize yurtlarda barınma imkanı sunarken anne baba evinin sıcaklığını güvenini aratmadan eğitimlerini güzel şekilde almalarına destek olmaya çalışırken bir taraftan da yurtlarımıza vermiş olduğumuz atölye hizmetleriyle gençlerimizin aslında sadece üniversite eğitimiyle değil, bir taraftan sosyal anlamda da gelişmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu faaliyetler sadece yurt çerçevesinde kaldığı zaman yalnızca yurttaki öğrencilerimiz için anlam ifade ediyor. Yurtlarımız kapasite olarak son derece büyük yurtlar. Bizler de istedik ki bir taraftan öğrencilerimizi yurtlarda barındırırken bir taraftan da yurtlarımız her zaman içinde bulunduğu ortamı, mahalleye, mekana uyum sağlasınlar ve oralara da aynı zamanda hizmet etsinler. Yurtlardaki öğrenci sayısıyla sınırlı kalmak istemiyoruz. Ciddi bir yatırım yapılıyor bu yurtlara istiyoruz ki bu yurtlar hem içerideki öğrencilere hem de bulundukları mahallelerdeki topluma bir fayda sağlasınlar" dedi.