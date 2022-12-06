İnegöl Turgutalp Lisesi Kız ve Erkek Voleybol Takımı başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Turgutalp Lisesi kız ve erkeklerde voleybol takımı İnegöl birincisi olarak, İnegöl’ü Bursa’da Voleybol İl Şampiyonasında temsil edecek. Erkek voleybol takımı Bursa'da son 16 için Çarşamba günü maça çıkacak. Perşembe günü de kızlar çeyrek finalde maça çıkacaklar. Kız ve erkeklerde gösterilen başarı ile çifte sevinç yaşandı.

Okulun voleybol takımını çalıştıran Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Dede yaptığı açıklamada, “Aldığımız başarılı sonuçların ardından öğrencilerimizle büyük mutluluk yaşıyoruz. Okulumuzun bahçesinde müsabakalara hazırlanıyoruz. Sporcularımız buna rağmen salonda yapılan müsabakalarda başarılı olmaları bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi.