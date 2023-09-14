Beyoğlu'nda iki katlı bir binanın penceresine çıkan turist intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Kazancı Yokuşu'nda trafik durdu. İntihar girişimini izleyenler ve cep telefonu ile görüntü alanlar nedeniyle de yoğunluk oluştu. Polislerin yaklaşık bir saat ikna etmeye çalıştığı turist, yorulunca itfaiyenin açtığı çadıra düştü. Yara almadan hava yastığına düşen turist, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yere hava yastığı açtı.

Polis ekipleri de yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Polisler, intihar girişiminde bulunan turisti ikna etmeye çalıştı.

KİMİ SEYRETTİ; KİMİ DE CEP TELEFONU İLE KAYIT YAPTI

İntihar girişimi nedeniyle Kazancı Yokuşu'nda trafik durdu.

Yolda toplanan birçok kişi de intihar girişimini cep telefonu ile kaydetti.

Yaklaşık bir saat sonra yorulan turist itfaiyenin açtığı hava yastığına düştü. Yara almadan yere düşen turist kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik normale döndü.