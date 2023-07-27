Bilecik’in Bozüyük ilçesinde turist kafilesini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bozüyük’ün Akpınar Mahallesi mevkiinde Oğuz İ. yönetimindeki 07 BFJ 671 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Oğuz İ. ve 6 Ukraynalı turist yaralandı. Sağlık ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.