Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2025 yılı Emlak Vergileri ve Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi 1’inci taksit ödeme süresinin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü sona ereceğinden vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için bu tarihe kadar ödeme yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ödeme yapacağı miktarı bilmeyen vatandaşların emlak vergisi borçlarını (0228) 314 67 00 dahili 149 ve 150 numaralı telefonlardan öğrenebileceklerini belirten belediye yetkilileri Bozüyük dışından vergi ödemek için ise 228134 nolu posta çeki hesabına ve e-belediye.bozuyuk.bel.tr internet adresinden para ödeyebilecekleri bilgisini verdiler.

Yetkililer ayrıca Bozüyüklü vatandaşların vergi ve diğer ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla aşağıda liste halinde belirtilen yer ve saatlerde ödeme yapabileceklerini belirttiler. Buna göre "Bozüyüklü vatandaşlar ödemelerini; Belediye hizmet binasındaki Belediye Veznesine hafta içi her gün ve 31 Mayıs 2025 Cumartesi ve 1 Haziran 2025 Pazar günü 08:30-16:50 saatleri arasında, 100. Yıl Çarşı Meydan Otopark çıkışı yanında Eminağa Caddesi numara 42’de bulunan vezneye hafta içi her gün 08:30-12:30 ile 13:30- 16:50 saatleri arasında, 4 Eylül Mahallesi Bozüyük Belediyesi Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi’nde bulunan vezneye Salı ve Perşembe günleri 08:30-12:30 ile 13:30-16:45 saatleri arasında, Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali gişelerinde haftanın her günü nakit yada kredi kartı ile 08:00-23:00 saatleri arasında, Kapalı Pazar veznesine Salı ve Cumartesi günleri 08:30-12:30 ile 13:30- 16:45 saatleri arasında yapabilirler" denildi.