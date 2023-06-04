Bu yıl 21.’si düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde Tan Taşçı konseri gerçekleştirildi. Konser alanını ve sahili dolduran vatandaşlar muhteşem bir konsere şahitlik ettiler.ANTALYA (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Cumhuriyetleri teması ile bu yıl 21.’si düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 2. gününde de muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. İlk akşam Arslanbek Sultanbekov ve Hadise konserleri ile buluşan vatandaşlar, festivalin ikinci akşamında ise sevilen sanatçı Tan Taşçı konserini izlediler.

KONSERE YOĞUN İLGİ VARDI

Ülkemizin en sevilen seslerinden olan Tan Taşçı konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Konser alanı ve sahil kısmı tamamen dolarken, vatandaşlar festival coşkusunu doyasıya yaşadılar. En sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Tan Taşçı sahne, ışık ve dans şovları ile izleyicilerden tam not aldı. Duygusal ve hareketli pek çok şarkısını konser alanını dolduran on binlerce vatandaş için seslendiren Tan Taşçı, kendisini yalnız bırakmayan ve büyük sevgi gösteren Alanya halkına teşekkür etti.

BAŞKAN YÜCEL KONSERİ VATANDAŞLARLA BİRLİKTE DİNLEDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, başarılı sanatçıya ipek kozasından yapılmış çiçek ve tablo hediye etti. Ünlü sanatçı hediyeler için teşekkür ederken Başkan Yücel, “Alanya’da çok fazla hayranınız var, en çok konser yapması istenen sanatçılardan birisiydiniz. Festivalimize katılarak, gecemize renk kattınız, teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Yücel konseri vatandaşlarla birlikte seyretti. Konser alanını dolduran kalabalıkla birlikte bu güzel performansı seyreden Başkan Yücel hem alandaki hem de sahilde konseri dinleyen vatandaşlara selam vererek iyi eğlenceler diledi.

Festivalin final akşamında Türk Dünyasının sevilen sesi Azerin ve ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sahne alacak.