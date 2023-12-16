Büyük şehirlerde giderek zorlaşan yaşam koşullarından, şehir dışı tatille bir nebze olsun kaçmaya çalışan kesimin son zamanlardaki en büyük arayışı, kalabalıktan uzak olmak ve kişiyi özel hissettirebilen tesislerde konaklamak. Bu tesislere giderek daha yoğun rağbet olmasında, otellerle ilgili gerçek zamanlı misafir yorumları içeren sitelerin kullanımının fazlalaşması, tüketim alışkanlıklarının endüstriyelden organiğe doğru değişmesi ve doğaya olan özlemin artmasını gösterebiliriz.

Özellikle tatil bölgelerinde yer alan butik oteller için elimizde bu kadar olumlu veri varken, bir butik otelin öne çıkmak ve başarılı olabilmek için acaba ne yapması gerekli? Bu sorunun yanıtında birincil cevap olarak “Misafiri özel hissettirmek” kavramını söyleyebiliriz. Datça’da daha önce tatil yaptığım bir butik otel oda tipi fark etmeksizin tüm misafirlerine Bvlgari marka buklet malzemeleri sağlayıp, minibarında her gün ücretsiz olarak yenilediği alkolsüz meşrubat imkanı sağlamaktadır. (Otelde 45 oda bulunmakta) Belirttiğim otel lokal bir marka olmasına rağmen D-Maris Datça haricinde bölgesinin en pahalı oteli konumunda. Siz misafirlerinizi özel hissettirirseniz yüksek fiyata rahatlıkla oda satabilirsiniz.

Butik otelciliğin gerçek manası “ucuz” olmak değil tam tersine “niş” olabilmektir.

Misafire verilen tek öğün kahvaltı olduğu için bu konuda iyi olmak yeniden tercih edilebilme konusunda oteli ön plana çıkaracaktır. Son yıllarda organik ve sağlıklı ürünlere olan ilginin artmasından ötürü otelin kendi üretimi reçeller ve kaliteli yerel ürünlerin kullanımı tesisin başarısını doğrudan etkileyecektir. Bir diğer konuda oteldeki personelin sıcak ilgisidir. Bu her turizm tesisinde azami ölçüde bulunması gereken bir husus olmasıyla birlikte özellikle butik otellerde olmazsa olmaz bir konudur. Otelde az sayıda çalışan olmasından ötürü olabilecek problemlerin hızlıca çözümü, mutlak güler yüz ve yönetimle birlikte tüm personelin misafirlere karşı sıcak ilgisi oteli, online rezervasyon sitelerinde yapılan yorumlarda yüksek puana ulaştıracaktır.

Bir diğer olmazsa olmaz ise butik otellerin olabildiğince çok online rezervasyon sitesinde yer alma zorunluluğudur. Çünkü bu oteller çoğunlukla marka bilinirliği olmayan, sadece kulaktan kulağa olumlu referansla rezervasyon çeken tesisler olduğundan ötürü artan teknoloji kullanımıyla birlikte online kanallarda yer alınması bilinirliği arttırarak oteli çok daha başarılı bir noktaya getirecektir. Ayrıca az sayıda odaya sahip olunduğundan ötürü kapasite yönetimi de çok önemli bir konudur. İyi bir envanter yönetimi yapabilme adına bir kanal yöneticisi kullanılması elzemdir. Bununla birlikte yer alınan bölgenin şartlarına uygun fiyatlama yapılması tesisin bütçe yönetiminin başarılı bir şekilde yapılabilmesi adına olumlu olacaktır.

Son olarak yazımda belirtmiş olduğum gibi özellikle büyük şehirlerde yaşayan beyaz yakalıların tatil anlayışı değişmekte. Bu yönelimi doğru yönetebilen tesisler başarılı olup öne çıkacaklar. Öne çıkabilmenin yolu da yüksek misafir memnuniyeti, özel ilgi, otantik ve doğal olabilmekten geçiyor. Aslında en önemli husus-her zamanki gibi otel sahiplerinin ve yöneticilerinin vizyonerliğinde.