Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın ülkelerinin katılımıyla, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) ev sahipliğinde Fintek İşbirliği Platformu imza töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi himayelerinde, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da ödeme hizmetleri, elektronik para ve fintek alanında faaliyet gösteren şirketlerin üye olduğu derneklerle görüşmeler gerçekleştirilerek söz konusu derneklerin ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın katılım sağladığı Türkiye merkezli “Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu”nun (TDFP) kurulmasına yönelik çalışmalar sonucunda, İstanbul Anadolu Hakim Evi’nde, Azerbaycan Fintex Assosiasiyası (Azfina), Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Fintek dernekleriyle imza töreni düzenlendi. İmza törenine Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Azerbaycan Fintex Assosiasiyası (Azfina), Yönetim Kurulu Başkanı Ruslan Talıbov ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan katıldı. Katılımcıların kürsü konuşmasıyla başlayan program imza töreni ve hediye takdimiyle devam etti.

"Türkiye finansal teknolojiler alanında oldukça başarılı"

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, "Bugün burada tarihi bir gün yaşadık, Türk devletleri olarak finansal teknolojiler alanında bir işbirliği platformu imzaladık. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan olarak bu beşli protokolü yaptık. Bu protokolle birlikte Türk devletleri olarak Fintek ekosistemi oyuncularını bir araya getirerek küresel bir güç oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye zaten finansal teknolojiler alanında oldukça başarılı ve gerçekten Avrupa’nın birçok ülkesinin önünde. Bununla birlikte Türk devletlerinin de gücünü yanımıza alarak, birleşerek, büyüyerek bu platformun bütün ekosisteme faydasını hep birlikte ilerleyen günlerde görüyor olacağız" dedi.

"Diğer Türk devletleriyle de ilerleyen süreçte temaslarımız olacak"

Ufuk Bilgetekin, "Bu ülkeler geçerli değil, şu anda bu ülkelerde regülasyon hazır, TÖDEB karşılığı birlik ve dernekler var. Dolayısıyla biz beş ülke olarak bir önderlik yaptık, diğer Türk devletleriyle de ilerleyen süreçte temaslarımız olacak. Onları da bir platformun parçası haline getireceğiz inşallah. Yatırımlardan ziyade katkıyı hedefliyoruz. Burada beş ülkenin her biri kendi alanında güçlü ve lider konumda. Burada Türkiye finansal teknoloji alanında diğer beş ülkeye göre çok daha önde, çok daha tecrübeli. Dolayısıyla burada tecrübelerimizi birleştirerek küresel bir güç oluşturup, sonrasında da finansal teknoloji alanında Türk devletleriyle birlikte ortak hareket edip, fuarlar yapmak, etkinlikler, çalıştaylar, eğitimler düzenlemek üzere bir yola çıktık" diye konuştu.