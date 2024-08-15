16-19 Mart 2025 tarihlerinde 25. kez dünyanın dört bir tarafından doğal taş sektörü temsilcilerini ağırlayacak olan Xiamen Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege Maden İhracatçıları Birliği üstleniyor.İZMİR (İGFA) Dünya doğal taş rezervlerinin üçte birine sahip olan, ihracatta dünya üç büyüğü arasında yer alan Türkiye, doğal taş sektörünün en büyük pazaryeri olan Xiamen Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda 2025 yılından itibaren fuarın kalbi konumundaki, en çok ziyaretçi alan A6 Holü’nde 150 çeşit ve 650 renkteki taşlarını dünyanın beğenisine sunacak.

XİAMEN BELEDİYESİ’NİN İZMİR ZİYARETİNDE A6 HOLÜ’NE GEÇİŞTE ANLAŞTILAR

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türk doğal taş ihracatçısı firmaların A6 holünde yer alma taleplerini 2024 yılında Xiamen Fuarı sırasında dillendirdiklerini, bu talep sonrasında fuar idaresiyle ve temmuz ayında İzmir’e gelen Xiamen Belediyesi yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sonrasında Xiamen Fuarı’nda 2025 yılından itibaren A6 holüne geçiş konusunda Çin tarafıyla mutabakata vardıklarını müjdeledi.

Xiamen Fuarı’na 2024 yılında 191.000 m2 alanda, 2000’den fazla firmanın katıldığı bilgisini veren Alimoğlu, “Xiamen Fuarı, doğal taş sektörünün vitrini konumunda, Çin doğal taş ticaretinin yarısından fazlasının olduğu bir fuar. Çin’in yanı sıra Güney Kore, Japonya ve dünyanın dört bir tarafından doğal taş alıcılarının ziyaret ettiği sektörün önde gelen fuarlarından biri. Başka bir ifadeyle tüm dünyadan doğal taş alıcılarının buluşma noktası niteliğinde. Türkiye’de uluslararası katılımda uzun yıllardır dünya birincisi. A6 Holü bu fuarın en merkezi ve en çok ziyaret alan holü. 2025 yılından itibaren Xiamen Fuarı’na katılacak firmalarımızın standları çok daha fazla ziyaretçi alacak. Bu ziyaretler ticari bağlantıya dönüşecek” şeklinde konuştu.