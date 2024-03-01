Sagist Group, Libya’da 140 milyon dolarlık yatırımla yeni bir proje hayata geçirmeye hazırlanıyor. Group, Bingazi’de konumlanacak olan bu girişimde 400 otel odası ve 12 bağımsız villa ile hizmet verecek.

Sagist Group, Afrika’da yeni bir proje için harekete geçti. Group, Libya’nın ikinci büyük şehri Bingazi kıyılarını turizm merkezine çevirecek yeni bir projeye imza atıyor. Ortaklarıyla birlikte projeye start veren firma, bölgeye değer katacak, müşterilere özel bir tatil deneyimi sunacak otel ve villa kompleksini hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Sagist Group CEO’su Metin Durmaz, projenin 140 milyon dolarlık bir yatırım ile hayata geçirileceğini vurguladı. Projenin 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğine de dikkat çeken Durmaz, ’’Bu dev yatırım, lüksü yeniden tanımlayacak. Tesiste, 400’ü aşkın lüks otel odası ve 12 bağımsız villa ile misafirlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Projenin Libya’nın kalkınma sürecine önemli bir katkı sağlayacağını da umuyoruz’’ diye konuştu.

Yatırımcıların odak noktası olacak

Proje aynı zamanda Avrupalı yatırımcıların da ilgi odağı olması bekleniyor. Libya’nın yeniden canlanma sürecine katkıda bulunacak olan bu yatırım, group öncülüğünde ülkenin turizm ve ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracak.

Eşsiz tatil deneyimi sunacak

Yapılana açıklamaya göre, proje tamamlandığında misafirler, otel odalarından ve villalardan başlayarak, sosyal alanlara, lezzet duraklarına, eğlence mekanlarına ve doğa ile iç içe aktivite alanlarına kadar, her köşede özel olarak tasarlanmış deneyimlerle karşılaşacak. Deniz kenarındaki şık restoranlardan, huzur dolu barlara, serin sularıyla davetkar havuzlardan, doğal yaşamı keşfetme fırsatı sunan hayvan çiftliğine kadar her detay, konuklarına eşsiz bir tatil vaat ediyor.