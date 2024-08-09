Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda konuşuyor.

Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle: "Akademinin tüm spor kulüplerine örnek olacağına inanıyorum. Tanıtım filmini izledik. 65 bin metrekarelik bir tesis alanında. 3 adet futbol sahası, 50 futbolculuk yatakhane, 800 araçlık otopark var. 330 bin metrekare muhteşem bir eser olmuş. Akademinin kulübümüzün alt yapısına yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı. Adını Türk futbolunun devlerinin arasına yazdırdı. Süper lig şampiyonluğu ile bu ünvana ulaşan 6. takımımız oldu. Futbol, rekabetin yanı sıra iş birliği ve dayanışmanın da simgesidir. Futbolun içine husumet ve ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun özüne zarar verir. Herkesin gönül verdiği bir takım, renklerine aşık olduğu bir kulüp vardır. Ancak, hiçbir şey milletimizin ve ülkemizin huzurundan daha önemli olamaz."

BİZ TÜM KULÜPLERİN YANINDAYIZ

Erdoğan şöyle devam etti: "Ülkemizin spor altyapısını tamamen yeniledik. Eskiden birçok takımın modern ve bakımlı stadyumları bile yoktu. Başakşehir Futbol Külübümüzün tüm sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan katkı yapan her kulübü teşvik ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugün başlayan 2024-25 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. 2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken, biz bunu 2,5 kat artışla bin 365'e çıkardık. Milyonların ilgiyle, beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz. Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa, bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir. Altyapılardan Arda Güler'ler gibi yıldızların yetişmesi lazım."