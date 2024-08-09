Mustafa Kemal paşa ve Karacabey ilçesindeki çiftçilerden satın alınan karpuzlar vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor dağıtım hala devam ederken Bursa Büyükşehir belediyesi desteği ile binlerce vatandaş evine karpuz götürdü.

Bugün Orhangazi ilçesine 2 kez gönderilen Bir kamyon dolusu karpuzla vatandaşlar dağıtıldı halkın yoğun ilgi göstermesi ile kısa bir süre içerisinde tır boşaldı.

Bursa'nın merkez olmak üzere 17 ilçesinde devam eden ücretsiz karpuz dağıtımı bugün Orhangazi ilçesinde devam etti. Cumhuriyet alanına 2. kez getirilen bir kamyon dolusu yaklaşık 10 ton karpuz meydanda toplanan vatandaşlara dağıtıldı. Halkın ücretsiz dağıtıma ilgi göstermesi ile karpuzlar kısa sürede tükendi.



