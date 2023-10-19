Gazze Şeridi'ne 1 kilometre uzaklıkta bulunan Sderot kentinde çekim yapan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye 2 roket düştü.

"O KADAR YAKINIMIZA DÜŞTÜ Kİ..."

Bölgede yayın yapan gazeteci Fulya Öztürk, "Çok yakınımıza roket düştü. Burası Gazze'yi en net görebildiğimiz bir nokta. Gazeteciler dışında kimse yok. Burası boşaltıldı." dedi.

Öztürk, "Karşı taraftan buraya bir saldırı oldu. Şu an bütün gazeteci arkadaşlarımla beraber kendimizi korunaklı bir noktaya aldık. Çok yakınımıza roket atıldı. Günlerdir bunu burada yaşıyoruz zaten. Demir Kubbe bunların hepsini yakalayamıyor. Çevremizde dumanlar yükseliyor. Yine sirenler çalıyor. O kadar yakınımıza düştü ki.. Günlerdir sığınaklarda oluyoruz, güvenli yerlerde yayın yapmaya çalışıyoruz. Gazze Şeridi'nde çok kuvvetli bir patlama sesi oldu." dedi.

"Tansiyon hiç düşmüyor. Saldırılar devam ediyor." ifadelerini kullanan Öztürk," Şu an oraya ambulans gidiyor. Orası boşaltılmıştı. 200 binden fazla insanın yaşadığı bölgeydi. Burası askeri alan ilan edilmişti. Eğer kara harekatı başlanırsa buradan başlanacağı tahmin ediliyor. Çok yakınımızda çatışma sesleri geliyor." dedi