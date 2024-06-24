Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda Brezilyalı deneyimli başantrenör Jose Roberto Guimaraes (Ze Roberto) ile yeniden anlaşma sağladı.

Türk Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Dünyanın en iyi antrenörleri arasında gösterilen ve kariyerinde elde ettiği başarılar ile adını voleybolun ‘Ünlüler Müzesi’ne yazdıran Brezilyalı başantrenör Ze Roberto, 2024-25 sezonunda da A Kadın Takımımızın başantrenörlük görevini üstlenecektir" denildi.