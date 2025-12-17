Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu etkileyen yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılında geçerli olacak rakamı belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dikkatler yarın yapılacak ikinci toplantıya odaklandı.

Bakan Işıkhan: Sendikaların Görüşlerini Almak Zorundayız

Komisyonun yapısında değişiklik talep eden işçi temsilcisi TÜRK-İŞ ilk toplantıda yer almamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Çünkü sendikalarla görüşüp görüşlerini almak zorundayız, görüşlerini alıp komisyona iletmek zorundayız. Bizim görevimiz bu, mutlaka istişarede bulunacağız" demişti.

TÜRK-İŞ'ten Bakan Işıkhan'a Cevap

Bakan Işıkhan'a TÜRK-İŞ'ten cevap geldi. Cnbc-e'ye konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Bakan Işıkhan'ın taraflarla görüşme üzerine yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

"Bizimle Kimse Görüşmedi"

Ağar, "İlk toplantı öncesi kendilerine neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi." dedi.

Türk- İş Toplantıya Katılacak mı?

Ağar, komisyon konusunda aynı noktada olduklarını belirtti. Komisyonun yapısının değişmediği sürece toplantılara katılmayacaklarını belirtti. aynı noktada olduklarını, Komisyon toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.