Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han tarafından 134 yıl önce Japonya’ya gönderilen ve Türk-Japon dostluğunun temellerini atan Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan 527 Osmanlı denizcisi, Tekirdağ’da düzenlenen törenle anıldı. Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Fırkateyni Anıtı’ndaki törende şehitler saygıyla yad edildi.

Süleymanpaşa ilçesinde, Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde gerçekleştirilen anma programı öncesinde anıta Türk ve Japon bayrakları asıldı. Tören alanı da iki ülkenin bayraklarıyla donatıldı. Anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından şehitler için dualar edildi. Törenin sonunda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından katılımcılara şehit askerler adına lokma ikramı yapıldı. Programdan sonra şehitlerin anısında denize çelenk bırakıldı.

Ertuğrul Fırkateyni’nin acı hikayesi

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han, 1889 yılında Japon İmparatoru Meiji’ye iade-i ziyaret ve dostluk mesajlarını iletmek üzere Ertuğrul Fırkateyni’ni Japonya’ya göndermişti. Fırkateyn, Japonya’da üç ay kaldıktan sonra, 15 Eylül 1890’da dönüş yoluna çıktı. Ancak, gemi Japonya’nın Yokohama Limanı’ndan hareket ettikten kısa bir süre sonra şiddetli bir kasırgaya yakalandı. 16 Eylül 1890 gecesi, Kaşinozaki Burnu’ndaki kayalıklara çarparak ikiye bölündü ve battı. Bu feci kazada 527 mürettebat şehit oldu, 69 kişi ise Japon balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kaza sonrası Japon halkının Osmanlı denizcilerine gösterdiği ilgi ve yardım, Türk-Japon dostluğunun temel taşlarını oluşturdu. Japonya’da Türk mürettebat için anıtlar yapılmış ve her yıl düzenlenen törenlerle şehit denizciler anılmaya devam ediliyor. Ertuğrul Fırkateyni’nin Tekirdağlı süvarisi Yarbay Ali Bey ve şehit düşen diğer denizciler adına, Tekirdağ’da anıt dikilmiş ve bir mahalleye Ertuğrul Fırkateyni’nin adı verilmişti.

Türk-Japon dostluğunun sembolü

Ertuğrul Fırkateyni’nin hikayesi, Türk ve Japon milletleri arasında yüzyıllar sürecek dostluğun başlangıcı oldu. Japonlar, kurtulan mürettebata büyük ilgi ve şefkat gösterirken, Osmanlı Devleti de Japonya’daki bu dostça yaklaşıma karşılık verdi. İki ülke arasında o dönemde kurulan sıcak ilişkiler, günümüze kadar gelişerek devam etti.

Tekirdağ’da düzenlenen anma programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Garnizon komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, milletvekilleri ve davetliler katıldı.