Türk Kızılay, BM’nin ‘soykırım suçu işlendiği’ tespitinin ardından, Gazze’de hizmet veren iki hastanenin operasyonlarını sürdürebilmesi için destek sağlayacak. Bu kapsamda Kızılay, Filistin Kızılayı’na ait Al Emel ve Al Mawasi hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzeme temini ile operasyonel giderlerini karşılayacak.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, yaklaşık iki yıldır ağır bir insani krizin sürdüğü Gazze’de insan acısını hafifletmek üzere çalışmaya devam ediyor. İlk günden bu yana başta gıda olmak üzere Gazze’ye insani yardım desteğini sürdüren Kızılay, Filistin Kızılayı ile de dayanışma halinde çalışıyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay, Filistin Kızılayı’na ait olan ve kapasitesinin çok üzerinde hizmet veren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine destek verecek. Türk Kızılay, ekim ayı itibariyle 6 ay boyunca bu iki hastanenin ilaç ve tıbbi malzeme ile hastane, personel ve operasyonel giderlerini üstlenecek. Kızılay’ın bu desteği, Gazze’de 150 bini aşkın kişinin sağlık hizmetine erişmesini sağlayacak.

KIZILAY GENEL BAŞKANI FİLİSTİN’E GİTTİ

Gazze’de acilen ateşkes koşullarının sağlanması için uluslararası kamuoyuna birçok kez çağrıda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, geçtiğimiz hafta Filistin’e ziyaret gerçekleştirdi.

Batı Şeria’da Filistin Kızılayı’nı ziyaret eden ve yaşanan zorluklar hakkında bilgi alan Prof. Dr. Yılmaz, “Bölgedeki temaslarımız neticesinde, Gazze’de kesintisiz hizmet veren aşevimiz ve gıda yardımlarımıza ek olarak şimdi de sağlık kapasitesini destekleyeceğiz. Gazze’de yaşanan insani felakete Türk halkı hiçbir zaman seyirci kalmadı. Bizler de onların emanetlerini yerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ve her fırsatta Gazze’de yaşanan insani trajedinin son bulması için acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz” dedi.

Açlığın silah olarak kullanılması uluslararası insancıl hukuk tarafından açıkça yasaklanmasına rağmen Gazze’ye mart ayından bu yana insani yardım girişi kısıtlanıyor. Son raporlara göre, bölgede en az 100 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti, her 5 çocuktan biri akut yetersiz beslenme kaynaklı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Geçtiğimiz hafta, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini ilan ederek tüm ülkeleri bunu durdurmaya çağırdı.