Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıklaması nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yazılı açıklama yaptıKOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, yazılı açıklamasında TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Sağlık çalışanları ve memur maaşlarındaki erime de yüzde 7,36 oldu. 2025 yılının tamamı için resmi makamlarca beklenen enflasyonun yğzde 24 olduğu ülkemizde dört aylık enflasyon rakamları dikkate alındığında, TÜFE’nin yılsonunda beklentilerin çok üzerinde gerçekleşeceğinin görüldüğünü belirten Başkan Çeker, alım gücündeki düşüşün kronikleştiğini söyledi.

"Halihazırda enflasyon hızı, yıl başında memurlara yapılan zammı ikiye katladı" diyen Başkan Çeker, "Bütün veriler, memur ve emeklilerimizin geçim acziyetinde olduğunu gösteriyor. Hayat pahalılığının bu şekilde sürmesi durumunda sene sonuna kadar sağlık çalışanları ve kamu çalışanlarımızın ekonomik olarak ciddi sıkıntı yaşaması büyük bir ihtimaldir. Son birkaç yıla baktığımızda maaşlardaki erimenin, alım gücündeki düşüşün kronikleştiğini görmekteyiz. Enflasyonu frenlemek için alım gücünü düşürmek ve bu yolla piyasaları soğutmak sosyal devlet ilkesine uygun değildir. Bu yolla yalnızca çalışanlar değil, esnaf ve üretici kesim de büyük yaralar almaktadır" dedi.

"Yükselen enflasyonun acısını emek veren, üreten ve yalnızca emeği ile geçinmeye çalışan kesimden çıkarmak ne derece doğrudur?" diye soran Çeker, "Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Sağlık Sen olarak daima ifade ediyor ve enflasyon hedefine bağlı maaş artışlarının ücretliler açısından zarar oluşturduğunu, enflasyon kadar artışa zam denilemeyeceğini, bunun yalnızca bir enflasyon güncellemesi olduğunu belirtiyoruz" dedi.

EK ZAM VE REFAH PAYI VERİLMELİ

Çeker, kamu çalışanlarının ve sağlık çalışanlarının rahat bir nefes almasının piyasaları da rahatlatacağını bunun için de ek zam ve refah payı verilmesi talebimizi bir kere daha yineledi.

Sağlıklı ekonomiyi destekleyen en önemli unsurun sağlıklı tüketim olduğunun altını çizen Çeker, "Kamu çalışanları artık zorunlu harcamaları için bile tüketim yapacak gücünü kaybetmiştir. Yetkililer bu duruma mutlak surette bir çözüm üretmeli ve taleplerimizi dikkate almalıdır.” diye konuştu.