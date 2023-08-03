Yüksek Askeri Şura (YAS) bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Atamalar, terfiler ve şartların görüşüleceği toplantının ana gündemini Genelkurmay Başkanlığı oluşturuyor. Yeni Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler'in Kabine'ye girmesinin ardından bugün açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndeki YAŞ toplantısında Divan'a Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali katıldı. Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Başkomutanı Atilla Gülan katılacak.

Görüşmede general ve amirallerin terfi ve atama kayıtları ile albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir gün içinde tamamlanması beklenirken, Kurul kararlarının Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan isim, toplantının gündemindeki en önemli konu olacak.