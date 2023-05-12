Çayırova’da düzenlenen Anneler Günü programına katılan Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, "Annelik Allah’ın kadına verdiği bir ayrıcalık. Çok özel ve güzel bir duygu. Bu özel günde bütün annelerin ve anne olmaya hazırlananların anneler gününü bütün kalbimle kutluyorum" dedi.

Çayırova Belediyesi 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenledi. Türk sinemasının ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit’in katıldığı programı takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Anneler Günü vesilesiyle hepimizin çok sevdiği kıymetli sanatçımız Hülya Koçyiğit hanımefendiyi davet ettik ve sağ olsunlar bizleri kırmadı. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim için her gün anneler günü. Bu vesileyle anneler gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

"Annelik Allah’ın kadına verdiği bir ayrıcalık"

Anneler Günü’nü kutlayan Türk sinemasının yıldız sanatçılardan Hülya Koçyiğit, "Annelik Allah’ın kadına verdiği bir ayrıcalık. Çok özel ve güzel bir duygu. Bu özel günde bütün annelerin ve anne olmaya hazırlananların anneler gününü bütün kalbimle kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kadın olmanın ve anne olmanın güzelliği ve getirdiği sorumluluklardan bahseden Koçyiğit, kadınların sosyal yaşamdaki önemine değindi. Program sonunda ayakta alkışlanan sanatçı yoğun sevgi gösterisi ile karşılaştı. Konuşmaların ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi sanatçı Hülya Koçyiğit’e günün anısına hediye taktim etti.