İklim değişikliği ve karbon salımı gibi küresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Erasmus+ Projesi çerçevesinde, Bursa ve İtalya’dan gelen öğrenciler, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti. Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-000207878 Projesi kapsamında bir araya gelen öğrenciler, çevre sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüşmek için Nilüfer Barış Meclisi'nde buluştular. Ziyarete, İtalya'nın IIS Della Corte Vanvitelli Cava de Tirreni Yükseköğretim Enstitüsü'nden ve Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'nden gelen öğrenciler katıldı.

Bursa’daki Nilüfer Belediyesi'ne yapılan ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, çevre sorunları ve çözüm yolları hakkında öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu. Güleş, Nilüfer’in çevre dostu bir şehir olarak önemini vurgulayarak, "Nilüfer, Türkiye'nin yaşanabilir şehirleri arasında 8. sırada yer alıyor. Burada gençleri ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin çevre dostu projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, şehrin 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %40 oranında azaltma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Güleş, bu hedef doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerini, ayrıca güneş enerjisi santralleri ve elektrikli araçlar gibi projeleri hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

Öğrenciler de kendi okullarında yürüttükleri çevre dostu projeleri paylaştılar. Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Müdürü İsmet Aksu, Nilüfer Belediyesi’ne geri dönüşüm ve sıfır emisyon konularındaki desteğinden dolayı teşekkür etti. Öğrencilerden Berrin Şenbaş, okulda düzenledikleri kitap ve kıyafet değişim günleri gibi çevre dostu etkinlikleri anlattı.

Ziyarette İtalyan öğretmenler de çevre bilinci ve enerji tasarrufunun önemini vurguladılar. Ciro Sorrentino, çevre sorunlarının günümüzün en büyük meselelerinden biri olduğunu belirterek, öğrencilerin sadece şehir planlamasını değil, aynı zamanda enerji tasarrufunu da öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.

İtalyan öğrenci Grejsi Doci ise Nilüfer’de gerçekleştirilen çevre ve sürdürülebilirlik projelerinin etkileyici olduğunu belirtti.