Turkcell Süper Kupa müsabakasında Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Svensson’un uzun pasında Nelsson’un hatasında topu kaparak ceza sahasına giren Immobile’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası sağ çaprazdan Ziyech’in sert vuruşunda top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.
45+1. dakikada Rafa Silva’nın sağ taraftan ortasında Immobile’nin penaltı noktasına yakın alandan gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Narinç
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Mert Günok, SvenssonPaulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Muçi, Muleka, Onana, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Gol: Ciro Immobile (dk. 1) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Omar Colley, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)