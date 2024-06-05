Çevresel sürdürülebilirlik vizyonuyla dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer alan Turkcell, hayata geçirdiği uygulamalarla 2050’de net sıfır şirket olmayı hedefliyor. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “2025 yılı sonuna kadar yapacağımız 240 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Sanayi Devrimi ile birlikte büyüyen iklim krizini ‘teknoloji devrimi’ ile yenmeye kararlıyız” dedi.

Teknolojinin gücünü kullanarak tüm işlerini daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştüren Turkcell, sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarını hızlandırdı. Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında şirketin hedefi, 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye almak. 2030’a kadar enerji tüketimini kendi kaynaklarından yüzde 100 yeşil enerjiyle karşılayacak olan şirket, 2050’de net sıfır şirket olmayı hedefliyor.

“İklim kriziyle mücadelenin anahtarı teknoloji”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede; “Her zaman söylediğimiz gibi, Sanayi Devrimi ile birlikte artan çevresel zararı teknolojinin sağladığı imkanlarla yani ‘teknoloji devrimi’ ile yenmeye kararlıyız. Tabii en başta kişisel ve kurumsal olarak toplam bir vizyon dönüşümüne ihtiyaç var. Bizler, insana hizmet ederken yaşadığımız ekosisteme ve tüm canlılara da aynı hassasiyetle yaklaşarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik şirket stratejimizin ana odak alanlarından birini oluşturuyor. 2050’ye kadar net sıfır şirket olma vizyonumuzla yeşil enerji yatırımlarımıza 240 milyon dolarlık kaynak ayırdık. Yatırımlarımızın ilk fazı olarak 5 farklı ilde 8 farklı proje ile 54 MW’lık güneş enerjisi santrali kurulumlarımızı tamamladık. İkinci fazda yapacağımız 160 MW’lık kurulum ile birlikte toplam 214 MW’lık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. İklim kriziyle mücadelenin anahtarı yine ‘teknoloji’ olacak” dedi.

GSMA Mobile Net Zero inisiyatifine katılan dünyadaki ilk 8 operatör arasında

Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative - SBTi) hedefi onaylanan tek şirketin de Turkcell olduğunu ifade eden Dr. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirket olarak, dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP) notumuzu A liderlik seviyesine çıkardık. 22 bin şirketin değerlendirildiği projede, Türkiye’de A notunuyla değerlendirilen telekomünikasyon sektörünün tek şirketi olduk. Ayrıca GSM sektörünün öncü kuruluşu GSMA Mobile Net Zero inisiyatifine katılan dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak içinde büyüdüğümüz toplum için değer sağlamaya devam edeceğiz.”

Tekno atıklar deprem bölgesinde Teknolojik Eğitim Sınıflarına dönüşüyor

2019 yılından bu yana TÜBİSAD ve TEGV ile birlikte; 35 tondan fazla teknolojik atığın geri dönüştürmesiyle yüzlerce öğrencinin nitelikli eğitimine katkı sağladıklarına dikkat çeken Dr. Ali Taha Koç; “Bu yıl Dünya Çevre Günü’nü özel bir çalışmayla kutluyoruz. 5-14 Haziran tarihleri arasında Turkcell İletişim Merkezleri’ne getirilecek teknojik atıkların geri dönüşümünden elde edilecek geliri, TÜBİSAD’ın deprem bölgesinde kurduğu ‘Teknolojik Eğitim Sınıfı’ projesine aktaracağız” dedi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, ‘Tekno Atıkları Eğitime Dönüştür’ projesine katkı sağlayan herkese Pasaj’da geçerli 250 TL hediye çeki tanımlayacak ve her bir atık için projeye 250 TL ilave bağış yapacak. Bu kampanya kapsamında tekno atık getiren her 100’üncü kişiye ise 7 bin 500 TL’lik hediye çeki tanımlanacak.

fizy’den Dünya Çevre Günü’ne özel podcast

Şirketin, Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle fizy’de yayınladığı “Daha İyi Bir Dünya için Konuşalım” podcast serisinin ikinci bölümü de 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel fizy’de yayına girecek. Türkiye’de ekolojiye bakış, iklim krizi ve sağlık, mutfakta ve beslenmede yerel üretimin önemi, yeninelebilir enerji gibi pek çok farklı konu başlığı, alanında uzman isimlerin katılımıyla ele alınacak. Prof. Dr. Gökhan Özertan, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Şef Şemsa Denizsel, Yuvam Dünya Eğitim Koordinatörü Banu Binbaşaran ve Turkcell Enerji İş Geliştirme Müdürü Tolga Yakan serinin konukları olacak. Podcast serisine fizy.in/DonzS linkten ulaşmak mümkün.