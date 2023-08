Turkcell, 2030 yılına kadar elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefi kapsamında, Bank of China ile 30 milyon euro tutarında ‘yeşil kredi’ sözleşmesi imzaladı. Kredi, uluslararası kabul görmüş Yeşil Kredi İlkeleri kapsamında operatörün yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

Elektrik tüketiminin yüzde 100’ünü 2030’a kadar kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı ve 2050’ye kadar net sıfır olmayı hedefleyen Turkcell, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerine uluslararası finansman sağlamaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, operatör bu hedefleri doğrultusunda son olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için Çin’in en köklü bankalarından Bank of China ile 30 milyon euro tutarında ‘yeşil kredi’ sözleşmesi imzaladı. Söz konusu anlaşma ile sağlanan kredi, uluslararası kabul görmüş Yeşil Kredi İlkeleri kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri kurulumu için yapılacak ek enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Kredinin vadesi ilk yılı geri ödemesiz olmak üzere 5 yıl olacak.

“Sürdürülebilirlik hedefli yatırımlarımızda ‘yeşil kredi’ kullanımımız sürecek”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, anlaşmayla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlı bir kurumsal yaklaşımla hareket ediyor; faaliyetlerimizin tamamında çevresel, sosyal ve yönetişimsel konulara odaklanarak çevreye, topluma ve işimize pozitif iz bırakmayı amaçlıyoruz. İklim değişikliğinin işimize, sektörümüze ve dünyamıza getirdiği risklerin farkındayız ve bu alanda çözüm ve aksiyonlar geliştiriyoruz. Bu kapsamda öncelikle İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü/Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) tavsiyelerini dikkate alarak iklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatlarımızı belirledik. Bu çalışmayla, Turkcell’in iklimle ilgili eylemlerine daha geniş bir bakış açısıyla bakabiliyor, iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı olma yolunda gelişim alanlarına da ışık tutuyoruz. Telekomünikasyon sektöründe yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan şirketiz ve bu alandaki yatırımlarımızı da artırarak devam ediyoruz. 2030’a kadar elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımız ile karşılama hedefimiz kapsamında son adımı Bank of China ile yaptığımız 30 milyon euroluk yeni bir ‘yeşil kredi’ sözleşmesiyle attık. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız için finansman sağlayacak benzer kredilerle karbon ayak izimizi azaltarak çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken, finansman maliyetlerimizi de düşürüyoruz. Şirket olarak sürdürülebilir faaliyetlerimize kaynak oluşturma çalışmalarımız kapsamında yapacağımız yeni yatırımlarla ‘yeşil kredi’ kullanımını da sürdüreceğiz.”

“Kredi, Türkiye’nin daha yeşil bir ekonomiye geçişine destek niteliğinde”

Bank of China, Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dalei Ding ise anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Banka olarak Turkcell’e yeşil finansman sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeşil finansman ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda tahsis etmiş olduğumuz bu kredinin Türkiye’nin daha yeşil bir ekonomiye geçişine de destek olacağını düşünüyoruz. Dünyada ve Türkiye’de bankacılık sektörünün, insanları iklim değişikliğinin etkilerinden korumak ve gelecek için yeşil ekonomiye yatırım yapmak konusunda ciddi bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeşil finansman ve sürdürülebilirlik temalı finansmanlarda rol almaya devam etmeyi planlıyoruz” dedi.