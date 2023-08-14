Maddi ve manevi zorluklar yaşayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a olan nafaka ödemeleriyle ilgili olarak duygusal bir tepki verdi. Ortaç, araba içerisinde bulunduğu bir anın videosunu çekerken, kendi şarkısını dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Bu an, Ortaç'ın sevenlerini endişelendirdi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü sanatçının, eski eşi Chloe Loughnan'a yönelik olarak yaptığı bir canlı yayın ise dikkat çekti. Ortaç, "Siz erkeksiniz oğlum, evreni yaratan sizsiniz. İpleri kadınlara bu kadar vermeyin" şeklindeki açıklamasıyla eleştirilere neden oldu. Bu yeni video, geniş kitleler tarafından konuşuldu ve tartışıldı.

Ortaç, ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan'ı hala unutamadığını açıkça ifade etti. İrlandalı modelle 5 yıl boyunca evli kalan şarkıcı, katıldığı bir programda ayrılıktan sonra eski eşi için şarkılar yazdığını belirtti. Şunları söyledi: "Hayatımın 8 senesi Chloe ile geçti. Ayrıldıktan sonra birkaç şarkı yazdım. Mesela şunu yazdım; 'Söyle ona, rahat etsin ben yokken. Suya yazdım ismini, silin gitsin. Başlamadan bitsin her şey vakit varken, lütfen artık mutlu sonla bu film bitsin'."