Türkiye’de 2024 yılı enflasyonunun açıklanmasının ardından milletvekili maaşlarına yapılan zamlar da netleşti.

Dünyadaki her ülkede, yöneticilerin maaşları sorumlulukları doğrultusunda belirlenirken, parlamento üyeleri bu maaşları vergilerle ve halkın seçerek verdiği görevleri yerine getirerek alıyor.

Birçok ülkede, senatör ya da milletvekili maaşları resmi olarak açık kaynaklarda yer alıyor. Bu durum, vatandaşların hakkını korumak amacıyla meclise seçilen yöneticilerin asgari ücretin kaç katı maaş aldığının da merak edilmesine yol açıyor.

Meclis'teki maaşlar nasıl?

İşte bazı ülkelerdeki kanun yapıcıların maaşları ve asgari ücrete oranları:

ABD'de asgari ücret, eyaletlere göre değişiklik gösterirken, saatlik ortalama 7,25 dolar olarak belirlendi. Haftada 40 saat çalışıldığında, bu miktar 1.160 dolara denk gelmektedir. Senatör maaşları ise resmi verilere göre yıllık 174 bin dolar, aylık ise 14 bin 500 dolar olarak belirlenmiş olup, bu maaş asgari ücretin yaklaşık 13 katına denk geliyor.

Avrupa'da durum nasıl?

Almanya’da asgari ücret 2.294 dolar olarak belirlenmişken, parlamento üyelerinin maaşı ise aylık 11.595 dolar seviyesinde. Bu maaş, asgari ücretin 5 katına denk geliyor.

Fransa’da asgari ücret 1.823 dolar olup, milletvekili ya da senatör maaşı 7.888 dolara denk geliyor. Bu da asgari ücretin yaklaşık 4 katı kadar bir maaşa tekabül ederken, İngiltere’de de benzer bir oran görülüyor. Burada asgari ücret 2.377 dolar ve meclis üyelerine aylık 9.444 dolar maaş ödeniyor.

İtalya, geçmişte Avrupa’daki en yüksek parlamento maaşlarına sahipken, şu anda 10.777 dolarlık maaş ile biraz geride kalmış durumda. Asgari ücretin 1.453 dolar olduğu ülkede, parlamento üyeleri asgari ücretin 7 katı kadar maaş alıyor.

İspanya’da ise asgari ücret 1.176 dolar ve meclis maaşı 8.810 dolar olarak belirlenmiş. Bu da asgari ücretin 7 katı kadar bir maaşa denk geliyor.

Türkiye’de asgari ücretin kaç katı?

Japonya’da asgari ücret yaklaşık 1.500 dolar seviyelerinde bulunuyor. Gelişmiş birçok ülkede asgari ücretin çok az bir kısmı çalışana ödeniyor ve bu miktar genellikle ortalama ücretin altında kalıyor. Japonya’daki parlamento maaşı ise 13.935 dolar olarak belirlenmiş ve bu, asgari ücretin yaklaşık 9 katına denk geliyor.

Türkiye’de de benzer bir oran söz konusu. Güncel kurla 615 dolara denk gelen 22.104 TL’lik asgari ücret ile 196.775 TL’ye ulaşan milletvekili maaşı, yaklaşık olarak 9 asgari ücrete denk geliyor.

Türkiye, asgari ücret konusunda birçok ülkenin gerisinde kalırken, son yıllarda ortalama ücretin asgari ücrete yaklaşması dikkat çekiyor. Birçok ülkede asgari ücretli oranı yüzde 5’i geçmezken, Türkiye’de ise son verilere göre, çalışanların yüzde 40’ı asgari ücretle geçimini sağlıyor.

Milletvekili maaşlarının asgari ücrete oranı ise, Türkiye’deki alım gücündeki farkı gözler önüne seriyor.