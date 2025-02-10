Belediye, şehrin ve kurumun gelişimi için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların taleplerine de duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyor. Yapılan anketlerle, belediyenin sunduğu hizmetlere olan memnuniyet oranı tespit edilerek, 2024 yılında vatandaşların büyük bir kısmının hizmetten memnun olduğu ortaya çıktı.

7599 VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİNE KATILDI

Memnuniyet Anketi uygulamasının sonuçlarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hizmet üretirken bir yandan da verilen hizmetin karşılığında vatandaşların ne kadar memnun kaldığını, eksik ve aksalar olup olmadığını tespit etmek adına anket uygulamaları yapıldığını söyledi. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi’nin kurumdan hizmet alan her vatandaş için sms yoluyla Memnuniyet Anketi gönderdiğini belirten Başkan Taban, “2024 yılında gönderilen memnuniyet anketlerine 7599 vatandaşımız katılım sağlayarak fikrini beyan etti. Bu da bizim için kıymetli. Ortada bir eksiklik, yanlışlık veya memnuniyetsizlik varsa bize bu bildirilirse müdahalemiz ve eksiği gidermemiz daha kolay. O yüzden vatandaşlarımızın gönderilen anketlere katılımını önemsiyorum. Memnuniyet anketlerimize katılan 7599 vatandaşımıza da bizimle olumlu veya olumsuz fikirlerini paylaştıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

“MEMNUNİYET ORANI BİZLERİ DE MEMNUN ETTİ”

Memnuniyet anketi sonuçlarının İnegöl Belediyesi’nin gelişimi ve hizmet kalitesinin artması adına yönlendirici olduğunu vurgulayan Başkan Taban, “Eksiklerimizi gördüğümüz, hatalarınızı tespit ettiğimiz bu uygulamada çıkan olumlu sonuçlar da bizleri motive ediyor aslında. Personelimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. Samimiyetle herkes işini yapıyor. Memnuniyet anketi sonuçlarında da vatandaşlarımızın yüzde 71,7’sinin memnun kaldığını beyan ettiğini gördük. Genel itibariyle memnuniyet oranı olumlu. Bizler de bu sonuçtan memnun kaldığımızı ifade edebilirim” diye konuştu.

“DAHA FAZLASINA ERİŞMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Alper Taban, bir yandan da yüzde 28,3 oranında bir memnuniyetsizlik olduğunun altını çizerek; “Tüm birimlerimiz ile aldığı hizmetten memnun kalmayan vatandaşlarımıza da beklentilerini karşılayacak hizmet kalitesini sunmak adına çalışıyoruz. Kurum olarak gelişiyor ve kendimizi sürekli güncelliyoruz. Yüzde 100 sorunsuz olmak ciddi bir iddia ancak memnuniyeti olabildiğince arttırmak adına adımlar attığımızın bilinmesini istiyorum. Vatandaşlarımızdan da bu noktada bizlere bildirimde bulunmaya devam etmelerini rica ediyorum” açıklamalarında bulundu.