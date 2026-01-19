Bakan Yerlikaya, yakalanan şüpheliler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini vurguladı.

37 il merkezli olarak yürütülen ve “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 131’inin tutuklandığını, 66’sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını belirten Yerlikaya, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü kaydetti.

Soruşturmalarda şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklam faaliyetlerinde bulundukları, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik yasa dışı içerikler sundukları tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, siber suçlara ilişkin şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları çağrısında bulunarak, “Biz gereğini yapalım” mesajını paylaştı.