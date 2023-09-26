Ziraat Türkiye Kupası’nda sahne alacak Bursa takımlarından Bursa Yıldırımspor ile İnegöl Kafkasspor’u karşı karşıya getirecek eleme maçının günü, saati ve maçın oynanacağı stadın yeri belli oldu. İşte ayrıntılar…

Ziraat Türkiye kupası kapsamında tarihinde ilk kez profesyonel lige yükselen İnegöl Kafkasspor ve Yıldırımspor’un karşı karşıya geleceği Bursa derbisi, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 15.00’de Karacabey Şehir stadyumunda oynanacak.

Geçtiğimiz hafta 3. Lig 4. Grupta deplasmanda İstanbul ekibi Çatalcaspor’u 1-0 yenerek puanını 6’ya çıkaran ve evine moralli dönen Bursa Yıldırımspor, sahasının bakıma alınması nedeniyle İnegöl ekibi Kafkasspor’u Karacabey Şehir Stadyumunda konuk edecek. 3. Lig 1. Grupta mücadele eden İnegöl Kafkasspor ise İzmir deplasmanında Alağaspor FAŞ’a 2-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyeti almıştı. İnegöl ekibi oynadığı 3 maçta 4 puan topladı.

Bu arada her iki takım, sezon başı oynanan hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, özel maç 1-1 sona ermişti.

Seher Yaşa