Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF), kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Bu turda kupa müsabakalarına, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katıldı.

KURA ÇEKİMİ

Kura çekimi sonucunda Bursa Yıldırım Spor ile Kafkasspor karşı karşıya gelecek.

Maçlar 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Her iki takım sezon öncesinde yapmış olduğu hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

FAHRETTİN ENİŞ

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