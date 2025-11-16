Türkiye, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda sekizinci günün sonunda toplam 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sekizinci gün geride kaldı. Türkiye, duatlon ve taekwondo branşlarında elde ettiği başarılarla günü 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Duatlon sprint finalinde yarışan Gültigin Er, 57:52.3’lük derecesiyle ikinci sırada yer alarak gümüş madalya kazandı. Aynı yarışta mücadele eden Enes Kızılcık, 57:56.6’lık performansıyla üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Taekwondo müsabakalarında Hatice Kübra İlgün (-57 kg), yarı final mücadelesinin ardından finalde Amina Dehhaoui’ye karşı aldığı sonuçla günü gümüş madalya ile tamamladı. Emine Göğebakan (-46 kg) repesajdan bronz madalya maçına yükseldi ve rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Milli sporcular, oyunların dokuzuncu gününde taekwondo ve wushu branşlarında mücadele edecek.