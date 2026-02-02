3. Lig 1. Grupta şu ana kadar oynanan 19 lig maçında 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İnegöl Kafkasspor, topladığı 38 puanla averajla liderlik koltuğunda oturuyor. 19 Lig maçında rakip fileleri 31 kez havalandıran ekip, kalesinde ise sadece 16 gol gördü. Maç başına 1.6 gol atma başarısı gösteren Kafkas Kartalı kalesinde ise maç başına ortalama 0.84 gol gördü.

Teknik Direktörü Hasan Uğur Kardal ve 12 oyuncusu PFDK tarafından cezalandırılmasına rağmen, kısıtlı kadroyla inanılmaz bir başarı yakalayan ekipte, Play Off hedefleri rafa kalkarak, şampiyonluk konuşulmaya başlandı. Kafkasspor ile birlikte bu sezon şampiyonluğa oynayan diğer takımlar ise Etimegut SK, Çorlu1947, Bursa Yıldırım ve Küçük Çekmece Sinopspor.

Bu 5 takımdan birinin şampiyonluğu göğüslemesi ve diğerlerinin de Play Off’ta yollarına devam edeceği tahmin ediliyor. İnegöl’ün spor yazarları Şampiyonluk şansı yüksek olan takımları gazeteniz için değerlendirdi.

METİN AYDIN (Yıldırım Gazetesi Spor Yazarı)

“Kafkasspor, bu sezon gösterdiği performansla zaten gönüllerin şampiyonu olmayı başardı. Lig maratonu uzun, ancak ben bu mücadeleci takımın en azından Play Off’u garantileyeceğini düşünüyorum. Bu haftadan sonra hem zirve de, hem de küme düşme hattında kritik maçlar oynanacak. Sürpriz sonuçların olduğu bir grupta yer alıyoruz. Kağıt üzerinde baktığımızda Kafkasspor’un Etimesgut SK deplasmanı, evinde oynayacağı Çorlu 1947 ve Bursa Yıldırım’la oynanacak 3 zorlu maçı kalmış gibi görünüyor. Zaten bu maçları kazanırsa şampiyonluk gelir. Ancak Silivrispor, Kestel Çilek ve Inkılapspor maçlarının kolay olmayacağını düşünüyorum. Sakatlıklar ve cezalar olmazsa, futbolcu kardeşlerimizde ki bu iştah ve inanç devam ederse zorlukları aşarız diye düşünüyorum. Şampiyonluk mücadelesinde ki en güçlü ekibinde Çorlu1947 olacağını tahmin ediyorum. Bu nedenle bu hafta oynanacak olan Etimesgut SK-Çorlu 1947 karşılaşması bizim için oldukça önemli. Ama bizimde Bulvarspor deplasmanında hata yapmamamız lazım. Çünkü artık bütün kozlar Kafkasspor’un elinde. Rakiplerini yenersen şampiyon olursun zaten. Gelelim tahminlerime; bana göre İnegöl Kafkasspor’un şampiyonluk şansı %30, Çorlu 1947’nin şansı %30, Etimesgut SK’nın şansı %25, Bursa Yıldırım’ın şansı %10, Küçükçekmece Sinopspor’un şansı ise %5.

YUNUS YAVUZ YILMAZ (YILDIRIM GAZETESİ-MUHABİR)

“İnegöl Kafkasspor ritmini buldu. 10 maçtır yenilmeyen güçlü bir takıma dönüştü. Bu istatistikler rakiplerini korkutmaya başladı. Moral üstünlüğü elinde olan bir takımın başaramayacağı şey yoktur. Kaptan Serdar Eylik ve Emre Kara gibi oldukça değerli 2 oyuncusunun önderliğinde inanılmaz bir birlik ve beraberlik sergiliyorlar.

İnegöl ekibi bu hafta deplasmanda Bulvarspor’la oynayacak, sonraki hafta ise evinde Silivri’yi ağırlayacak. Eğer bu 2 maçtan 6 puan alırsa yolun yarısını yarılamış olacak. Çünkü rakipleri de birbirleriyle oynayacak. Şampiyonluk kolay değil ama izlediğim bu Kafkasspor zoru seviyor. Bu takım şampiyon olursa şaşırmam.

Saha içinde ki birliktelik saha dışında da olursa ve önümüzde ki 2 maçı kazanırsa benim en büyük favorim Kafkasspor olur.”

MEHMET SEVİNÇ (YILDIRIM GAZETESİ-MUHABİR)

“Bu hafta sahamızda oynadığımız Küçükçekmece Sinopspor maçında oyuncularımız inanılmaz bir mücadele sergiledi. Bazı oyuncularımız formalarını değiştirmek zorunda kaldı. Sakatlanma pahasına canla başla mücadele ettiler. Vallahi helal olsun. Siz böyle oynayın şampiyon olmasanız da bu taraftar sizi bağrına basar.

30 milyon TL’lik bir takım 200 milyon TL’lik bir takıma futbol dersi verdi. Bu nedenle benim nazarında Kafkasspor zaten şampiyon oldu.

Sezonun bitmesine daha 11 hafta var. Benim en büyük korkum, sakatlıklar, cezalar ve hakem hataları.

Çünkü Kafkasspor’un kadro derinliği yok. Gencecik çocuklar ellerinden geldiğince takıma destek olmaya çalışıyorlar. Cezaları biten oyuncuların lige nasıl dönecekleri ise soru işareti. Bu sebeple sakatlıkların olmağı bir sezon geçirmek önemli. Ve bir de hakem şansının yanımızda olması lazım. Bu hafta ki hakemlerin çaldığı düdükler beni korkutmadı değil.

Ama her şeye rağmen ligde şampiyonluk şansı en yüksek takım hala biziz. Çünkü bundan sonra fikstür avantajı tamamen elimizde. Zor deplasman olarak bir tek Etimesgut SK maçı kaldı. Eğer bu maçı kaybetmezsek tartışmasız en büyük şampiyonluk adayı Kafkasspor olur. Etimesgut’a yenilme, Çorlu 1947 ve Bursa Yıldırım‘ı evinde yen güle oynaya şampiyon oluruz gibime geliyor.“