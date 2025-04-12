Erdoğan, “Köklü bir geçmişe sahip olduğumuz Rusya Federasyonu’yla ilişkilerimiz, çok boyutlu bir zeminde günden güne gelişiyor.” ifadelerini kullanarak, ortak coğrafyayı paylaştığımız Rusya’yla iş birliğinin karşılıklı menfaat ve saygı temelinde ilerletileceğini vurguladı.

Dördüncü yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının adil ve sürdürülebilir bir barış anlaşmasıyla sona erdirilmesinin Türkiye’nin önceliği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Karadeniz Girişimi, esir takası ve İstanbul Süreci gibi birçok diplomatik adım attıklarını hatırlattı.

Açıklamasında, "İlk günden beri muhafaza ettiğimiz dengeli ve proaktif tutumumuzu inşallah aynı şekilde sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, Türkiye’nin barışçıl çözüm arayışındaki kararlılığını yineledi.