Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda mücadele eden sporcular, 750 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için 80 sporcu mücadele ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın ilk günü Maşukiye’de verilen start ile başladı.

Maşukiye’de verilen startın ardından Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru’na geçen sporcular sıralama turları ve ilk etap mücadelelerinde ter döktü. Şampiyonanın Kartepe yarışında sporcular, 750 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti.

FİNAL VE ÖDÜL TÖRENİ BUGÜN

Bugün (13 Ağustos Pazar) sona erecek şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılacak.

Final ve ödül töreniyle şampiyona tamamlanacak.