Sarı-kırmızılılar, hedefini Premier Lig'e çevirerek Aston Villa'nın iki oyuncusu için harekete geçti. Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ve sol bek Lucas Digne'nin transferi için resmi temaslara başladı. Yapılan planlamaya göre iki oyuncu için toplamda 26 ila 27 milyon Euro arasında bir teklif sunulması düşünülüyor. 2022 Dünya Kupası’nı Arjantin ile kazanan Emiliano Martinez, geçen sezon Aston Villa formasıyla 53 maçta görev aldı, bu süreçte 16 maçta kalesini gole kapatırken 61 gole engel olamadı. Lucas Digne ise geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giydi ve 7 asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nda da görev alan sol bek, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi