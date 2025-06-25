Derbiye etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekip, ilk beş dakikada 13-0’lık seri yakalayarak farkı açtı. Fenerbahçe Beko ise 9-0’lık seriyle karşılık vererek farkı kapattı. Periyodun sonunda Melli'nin son saniye üçlüğüyle sarı-lacivertliler ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, dış atışlarla etkili oldu. Beşiktaş ise pota altını kullanarak oyunu dengelemeye çalıştı. Sarı-lacivertli takım, çeyrek ortalarında farkı korudu ve 19. dakikada skoru 43-33’e getirdi. Siyah-beyazlılar farkı 5 sayıya kadar indirse de devreye Fenerbahçe’nin 48-40 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, taraftar desteğiyle oyun kontrolünü ele aldı. Top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 69-54 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, mücadeleyi 84-68 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu salondan takip etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da maçı saha kenarından izledi. Derbi, 13 bin 500 seyirci kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda kapalı gişe oynandı. Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını tribünlerden destekledi.