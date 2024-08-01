Yapay zekayı takip etmeyi seven herkesin merakla beklediği, Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nin erken dönem kayıtları devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin (TRAI), düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde erken dönem kayıt fırsatı başladı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen konuşmacılar ve katılımcıları 7. kez bir araya getirecek zirve, bu yıl “Yapay Zeka Çok Gerçek” teması ile gerçekleştirilecek. Zirveye, zirve.turkiye.ai web sitesinden üzerinden kayıt olunarak, erken dönem fırsatından yararlanılabilir.

Yapay zeka, bir bilim kurgu kavramı olmaktan çoktan çıktı ve günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık pek çok sektörde aktif olarak kullanılan yapay zeka teknolojileri hayatımızın hemen her alanında yer alıyor. Bugün, yapay zekanın gücüyle çalışan bazı sistemler ünlü Turing Testi'ni geçmeye başladı. Bu gelişmeler, yapay zekanın sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir dönüşüm aracı olduğunu da gösteriyor.

Yapay zekanın neden bu kadar etkili olduğu, nasıl bu kadar hızlı ilerlediği ve gelecekte bizi nelerin beklediği konuları, bu yılki Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde kapsamlı bir şekilde ele alınacak. "Yapay Zeka Çok Gerçek" teması altında gerçekleştirilecek bu zirve, katılımcılara yapay zekanın bugünkü ve gelecekteki etkilerini derinlemesine anlama ve tartışma alanı sunacak. Türkiye’nin en büyük yapay zeka zirvesinin ilk günü fiziksel olarak 31 Ekim’de Wyndham Grand İstanbul Levent'te, ikinci günü ise 1 Kasım’da online olarak gerçekleştirilecek.

GİRİŞİMLER, YATIRIMCILAR VE SEKTÖR PROFESYONELLERİ BULUŞACAK

Türkiye yapay zeka ekosisteminde yer alan girişimlerle yatırımcıları ve sektör profesyonellerini buluşturacak olan zirve, yenilikçi fikirlerin paylaşılmasına ve iş birliklerinin geliştirilmesine de olanak tanıyacak. Yapay zeka alanında önde gelen konuşmacıların sunumlarına ev sahipliği yapacak zirvede Türkiye'deki ve dünyadaki yapay zeka gelişmeleri, global trendler ve yapay zekanın gerçek kullanım alanları ele alınacak. Bu değerli konuşmaların yanı sıra fuaye alanında yer alan sponsor ve yapay zeka girişimi stantları ile teknoloji üreticisi ve kullanıcıları bir araya gelecek. Etkinliğin ilk gününde etkileşim ve iş birliği fırsatı olacak.