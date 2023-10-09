Estetik operasyonlar sosyal medyanın etkisiyle gün geçtikçe popülerleşiyor. Bu nedenle sosyal medya estetik algıların belirlenmesinde de çok önemli bir rol oynuyor. Peki en çok tercih edilen ameliyat bölgeleri hangileridir? Ameliyatlardan sonra nelere dikkat edilmeli?Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Estetik ve Plastik Cerrahı Op. Dr. Ömer Buhşem, merak edilen soruların cevaplarını Herkes Duysun mikrofonuna açıkladı.

Estetik ameliyat tercihlerinin her ülkede değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Buhşem, “Türkiye’de burun ameliyatları birinciliği kaybedecek gibi görünmüyor. Burunlarımız genel dünya burun konseptine ve beğenisine biraz aykırı. Kemerli, kalın, etli ve burun ucu biraz düşük olduğu için burun ameliyatı en çok tercih edilendir diyebiliriz.” dedi.

“7 YAŞINDA BİR ÇOCUK KEPÇE KULAK AMELİYATI OLABİLİR”

‘Estetik ameliyatlarda yaş sınırı nedir?’ sorusunu cevaplayan Op. Dr. Ömer Buhşem, “Yapılan ameliyat keyfe keder bir ameliyat mıdır? Yoksa başka amaçlar var mıdır? Buna göre değişir. Mesela kepçe kulağı olan bir çocuk düşünelim. Bu kepçe kulağı olan bir çocuğun ameliyatı bana göre estetik değildir. 6-7 yaşında bu ameliyatları yapıyoruz çünkü ilkokulda çocuklar acımasızdır, dalga geçebilir ve onu hor görebilirler. Bu psikolojik hasar bırakabilir. Bunu 7 yaşına varmadan ameliyat ediyoruz. Dolayısıyla biraz ameliyatın çeşidine bağlı ama burunda şekil bozukluğu var ise bunu o kadar erken dönemde yapmak istemiyoruz. Burnun gelişim süreci ile kulak gelişimi aynı değildir. Bazı ameliyatlar erken dönemde yapılabilir ama bazılarında kesinlikle 18 yaşını bekliyoruz.” diye konuştu.

EN ÇOK HANGİ YAŞ ARALIĞI TERCİH EDİYOR?

Op.Dr. Ömer Buhşem, estetik ameliyat yaşının giderek düştüğüne değinerek, “Eskiden 35 yaş üzeriydi. Yaşlanma ve gebelik sonrasında bazı deformasyonlara dayanıyordu. Şimdi 18 yaşını doldurduğu gibi estetik ameliyat için gelenler var. Burun, çene ve badem göz, çekik göz gibi ameliyatlar sık tercih ediliyor. Sosyal meydanında yaygınlaşması ile beraber yaş geriye doğru gidiyor.” şeklinde konuştu.

“SOSYAL MEDYADAKİ GÖRSEL İÇERİKLERİN %90’I YANILTICI”

İstediğiniz ameliyatla ilgili beklentilerin gerçekçi olması gerektiğini vurgulayan Buhşem, “Estetik ameliyata karar verirken dikkat edilmesi lazım. İstediğiniz şeyle ilgili beklentilerinizin gerçek olması gerekiyor. Sosyal medyada ki görsel içeriklerin yüzde 90’ı yanıltıcı görsellerdir. Işık oynamaları var, hatta öyle şeyler görüyoruz ki, ayaktayken ve yatarken fotoğraf çekilmiş ve bu şekilde öncesi, sonrası yapılmış. İnsanların beklentilerinin gerçekçi olmayacak şekilde yükselmesine neden oluyor. Beklentiniz gerçekçi değilse sonuçtan da mutsuz oluyorsunuz, iyi bir şekilde bilgilendirilmeniz gerekiyor. İşin uzmanına gitmeniz gerekiyor. Estetik amaçlı botoks, dolgu gibi enjeksiyon uygulamaları bu hekimler tarafından yapılmalıdır. Komplikasyonu tedavi edebilmekte oldukça önemlidir. Plastik cerrah, siz burnunuzu kaybetseniz bile o burnu yeniden yapabilmelidir.” diye ifade etti.