Türkiye’de meslek yüksekokulları tarihinde bir ilk yaşandı. İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun 4 programı, İletişim ve Değerlendirme Kurulu (İLEDAK) tarafından akredite edildi.

Türkiye’de ilk kez bir meslek yüksekokulu İLEDAK akreditasyonu sahibi oldu. Meslek yüksekokullarının kalite standartlarını yükseltme ve uluslararası düzeyde tanınırlık sağlama yolunda atılmış büyük bir adım olarak değerlendirilen gelişme ile ilgili konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Gülşah Gencer Çelik, “Yükseköğretimde akreditasyon, eğitim kurumlarının belirli kalite standartlarını karşıladığını ve sürekli iyileştirme taahhüdünde bulunduğunu gösteriyor. Meslek Yüksekokulumuzun Radyo Televizyon Programcılığı Programı 1’inci ve 2’nci öğretimi ile Grafik Tasarım Programı 1’inci ve 2’nci öğretimi İLEDAK akreditasyonu eğitim kalitemizin ve çabalarımızın bir sonucu” diye konuştu.

“Akredite program sayısını 7’ye çıkardık”

Dr. Gülşah Gencer Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Akreditasyon sayesinde öğrenciler, daha kaliteli eğitim alma imkânı bulacak, mezunlar ise iş dünyasında daha yüksek kabul görebilecek ve uluslararası alanda daha rekabetçi olacaklar. Daha önce de TURAK tarafından akredite edilen Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı, Aşçılık Programı 1’inci ve 2’nci öğretimi ile akredite program sayımızı 7’ye çıkarmış olduk. Bu başarımızla, İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun, Türkiye’deki diğer meslek yüksekokullarına örnek teşkil edeceğini ve kalite standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

İLEDAK nedir

İLEDAK, Türkiye’deki iletişim programlarını değerlendiren ve akredite eden bağımsız bir kuruluştur. Kuruluşun temel amacı, iletişim eğitiminin kalitesini artırmak ve standartları yükseltmektir. İLEDAK’ın verdiği akreditasyonlar, programların belirli kriterleri karşıladığını ve sürekli gelişim gösterdiğini tescil eder.