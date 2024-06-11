Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Babaeski ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 NK 339 plakalı otomobil ile 39 ACL 461 motosiklet, Kırklareli Caddesi üzerinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.