2 yıl önce Türkiye'de kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki bir çocuğu için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, ailenin 12 yaşındaki kızlarından haber alamamaları üzerine, polise başvurdukları öğrenildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, çocuğun İran'da olduğu ortaya çıktı. Kız çocuğu, İran'da istismar sonucu hamile kalmış ve geçen sene bir bebek dünyaya getirmişti.

Elde edilen bilgilerde, Bakanlığın emniyet birimleriyle işbirliği yaparak çocuğun yerini tespit ettiği ve 14 yaşındaki kız çocuğu ile bebeğini Türkiye'ye getirdiği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da olayı yakından takip ettiği bilgisi verildi.

Gelinen noktada, kız çocuğu ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, fiziksel ve psikolojik gelişimlerine uygun sosyal hizmet modellerinden faydalandırılmaya başlandığı vurgulandı.