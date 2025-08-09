TÜRES, kısa süre önce yurt dışı merkezli bir şirketin finansmanı ile, işletmelerin karşılaşabileceği gıda zehirlenmelerinden kaynaklanan tedavi masrafları ve diğer maddi zararları kapsayan, Türkiye’nin en yüksek teminatlı özel sigorta poliçesini imzaladı.

Sektörde önemli bir boşluk dolduruldu

5 milyon dolarlık bu özel poliçeden TÜRES üyeleri ve tüm sektör temsilcilerinin yararlanabileceği açıklandı. Gıda işletmeleri için zehirlenme sonucu yaşanabilecek yaralanmalı ve ölümlü vakalarda güvence sağlayan bu proje, sektörde önemli bir eksikliği gideriyor.

Anlaşmanın detayları merak edilirken, halk arasında bazı endişeler de gündeme geldi. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiyegazetesi.com.tr’nin sorularını yanıtladı.

"Sigorta mensubu olan restoranların teminatının üst limiti ne kadar? Kaç TL'ye kadar zarar tazmin edilebilecek?" sorusuna Bingöl şu cevabı verdi:

"Yapılan bu yeni protokolle birlikte, işletmelere şube başına yıllık 5 milyon dolara kadar teminat sunulacak. Böylece bir vaka sonucu oluşabilecek yüksek tazminat talepleri karşısında sektörümüzdeki işletmeler mali güvence altına alınmış olacak. Sektörümüzde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı TÜRES olarak profesyonel çözümleri her zaman destekliyoruz."

HALKIN TEK ENDİŞESİ VAR

Anlaşmayla ilgili halk arasında "Sigorta kapsamında olan bir restoran tarafından nasıl olsa zarar karşılanır diye uygun olmayan, sağlığı tehdit eden ürünler rahatça kullanılır mı?" endişesi oluşurken, Bingöl konuyla ilgili şunları söyledi:

"Gıda güvenliği meselesi sigortanın da ötesinde işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için güven açısından hayati bir unsurdur. Sektörümüzde yer alan firmaların hayatta kalabilmesi için güveni sağlaması gerekiyor. Eğer bu güven yoksa firmaların sektör içerisinde yer edinmesi imkansızdır. Bakanlık yetkilileri başta olmak üzere ciddi denetimler yapılmaktadır. Yaşanan son olaylardan sonra bakanlık ve sektör temsilcileri bu konu üzerine hassasiyetle düşmektedir.

FİRMALAR VE MÜŞTERİLER GÜVENCE ALTINDA Bu sigortanın kapsamı rahatça sağlığı tehdit eden ürünleri kullanmaktan ziyade firmaları ve müşterileri güvence altına almaktır. Aslında olay şu şekilde, nasıl ki insanlar trafik sigortası yaptırdıktan sonra daha dikkatsiz araba kullanalım demiyorsa bu sigorta da gıda güvenliğine ilişkin olumsuz bir durum oluşturmayacaktır."